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Fenerbahçe tur umudunu Kadıköy'e bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya Cervi’nin 69. dakikada attığı golle 1-0 yenildi ve tur şansını Kadıköy’e bıraktı.

SHABER3.COM

Yayınlanma tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı, 22:52
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe , deplasmanda Benfica’ya Cervi’nin 69. dakikada attığı golle 1-0 yenildi ve tur şansını Kadıköy’e bıraktı. Rövanş maçı 14 Ağustos Salı günü 21.00'de Ülker Stadı’nda oynanacak. Sarı-Lacivertlilerin tur atlamak için Kadıköy’de 2 veya daha fazla farkla kazanması gerekiyor.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK
Fenerbahçe , Benfica maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte cezası bulunan Josef de Souza'nın yanı sıra sakalıkları bulunan ve kadroya dahil edilmeyen Aatif, İsmail ve Salih mücadelede forma giyemedi. 

ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Kafile ile birlikte Lizbon'a gelen başkan Ali Koç, takımın son idmanını takip etti ve bugün de kendine ayrılan yerden maçı izledi.

Öte yandan başkan Ali Koç, mücadele öncesi Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Göğüş, Fenerbahçe 'ye de Benfica karşısında şans diledi.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ BOŞ KALDI 
Fenerbahçeli taraftarlar Benfica ile oynanan maça ilgi göstermedi. Sarı lacivertli kulüp için ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık olarak 100'ünün satılması ile geri kalan biletler Benfica Kulübü'ne devredildi. Benfica geri aldığı biletleri mücadele öncesinde kendi taraftarları için satışa çıkardı. 

BENFICA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER 
Benfica, Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Al-Nassr ile transfer görüşmesi yapması için izin verilen Jonas ve sakatlıkları bulunan Ebuehi ile Krovinovic, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi. 
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