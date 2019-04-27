Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde 2 gol vardı /27 Nisan 2019 21:10

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Valbuena'nın 90+6. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Valbuena'nın 90+6. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 47 maçı kaybetmedi.

Sadık 12 dakikada kızardı

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, 12 dakikada gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı. Müsabakanın 59. dakikasında Abdülkadir Ömür’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırılan Çiftpınar 71. dakikada Abdülkadir Parmak’a yaptığı dirsek hamlesi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sadık önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ayew ıslıklandı

Zorlu maçta Andre Ayew’e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi. Oyun içerisindeki top kayıplarıyla tepki gören Ganalı futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı. Müsabaka içinde top Ayew’e geldiği her anda sarı-lacivertli taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 futbolcusundan eksik çıktı. Sakatlıkları bulunan Victor Moses ile Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı ile kırmızı kart cezası bu maçla tamamlanacak Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

Ersun Yanal, Trabzonspor'a 5 yıl sonra rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'a tam 5 yıl sonra rakip oldu. İki farklı dönemde Trabzonspor'un başında bulunan ve son olarak geçen sezonun başında bordo-mavililerde görev yapan Yanal, bu sefer Fenerbahçe'nin başarısı için saha kenarında yer aldı. Yanal, son olarak Trabzonspor'a yine Fenerbahçe'nin başında 10 Mart 2014'te rakip olmuştu.

Tolgay Arslan 7 maç sonra yedek

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Süper Lig'de 7 maç sonra yedek kulübesinde oturdu. Son 7 lig maçının hepsinde ilk 11'de görev yapan Tolgay, uzun bir aradan sonra Ersun Yanal tarafından 11 dışında bırakıldı.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Kadıköy'deki maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara maç öncesi destek verdi. Uzun yıllardır devam eden karar gereği Trabzonspor taraftarı Kadıköy'de tribünde yer almadı. Taraftarlar ayrıca cinsel istismar ve çocuk istismarı olaylarını yaptıkları tezahüratlarla protesto etti.
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