Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı /03 Ocak 2017 15:38

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında sarı lacivertli taraftarlar İzmir Marşı'nı söyledi.

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Fenerbahçeli taraftarlardan İzmir Marşı

Ülker Sport Arena'yı dolduran binlerce taraftarın hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Marş söylendiği anda çekilen görüntüler Twitter ve Facebook'ta binlerce defa paylaşılırken, marşın içinde geçen, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" başlıklı hashtag saatlerce TT listesinde yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan attı.

İZMİR MARŞI'NIN SÖZLERİ

İzmir’in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa
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