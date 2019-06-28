Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe taraftarın beklediği transferi açıkladı /28 Haziran 2019 20:24

Fenerbahçe taraftarın beklediği transferi açıkladı

Fenerbahçe, Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren ismi transfer ettiğini resmen açıkladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren Max Kruse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."




Max Kruse'den açıklama

Max Kruse, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Transferiyle ilgili konuşan Alman yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Önümüzdeki üç yıl boyunca Fenerbahçe'nin efsanelerle dolu listesine girebilmek için çok çalışacağım"
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