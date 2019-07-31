Fenerbahçe - Real Madrid maçında tam 8 gol vardı

Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı. Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.







Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59 . dakikada Ozan Tufan kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.





RODRİGUES İLK GOLÜNÜ ATTI





Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Sarı-lacivertli kulübün Suudi Arabistan'ın El İttihad Kulübünden kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı.





KALE ALTAY’A EMANET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Real Madrid maçında kaleyi Altay Bayındır’a emanet etti. Genç file bekçisi Avusturya’da yapılan kamp çalışmalarında elindeki atelden kurtulup takımla çalışmalara başlamıştı. Ersun Yanal, bu maçta kendisine fırsat tanıdı.





FERDİ KADIOĞLU 11’DE





Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçına ilk 11’de başladı. Turnuvada dün Tottenham ile oynanan maça sonradan dahil olan Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçında ilk 11’de görev aldı.





HASAN ALİ KALDIRIM: "ÇUBUKLUYLA SAHADA TEKRAR SAVAŞMAK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"





Fenerbahçe’de dün ayağından sakatlık yaşayan ve yapılan tetkikler sonucunda ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık tespit edilen Hasan Ali Kaldırım, takımına yedek kulübesinden destek verdi. En az 6 hafta forma giyememesi beklenen Hasan Ali, bandajlı ayağı ve koltuk değnekleri ile sarı lacivertli takımın yanında oldu.





Öte yandan tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim.Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım" dedi.





EMRE BELÖZOĞLU SÜRE ALMADI





Fenerbahçe’de takım kaptanı olan Emre Belözoğlu, Real Madrid ile oynanan maçta süre almadı. Karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan tecrübeli futbolcu hafif ağrıları bulunduğu için Real Madrid maçında oynamadı.





FERDİ VE MURAT ALKIŞLANDI





Karşılaşmanın 57’nci dakikasında teknik direktör Ersun Yanal; Ferdi Kadıoğlu ile Murat Sağlam’ı oyundan aldı. Ferdi’nin yerine Moses, Murat’ın yerine ise Isla oyuna dahil oldu. Değişiklik sırasında sarı lacivertli taraftarlar mücadelede gösterdikleri performanstan dolayı Ferdi ve Murat’ı alkışladı.





FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI





75 bin kişi kapasitesi Allianz Arena’da Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Maça saatler kala stada gelen sarı lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takıma destek oldular. 3’üncülük maçında tribünlerin tamamen dolmadığı görüldü.





Maçtan dakikalar:





6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası ön çizgisi gerisinden çaprazdan yaptığı vuruşta, top kaleci Navas'ın solundan ağlara gitti: 0-1.





8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ortasında altıpas üzerinde yükselen Muric'in kafayla vurduğu topu, Real Madrid savunması çizgiden çıkardı.





10. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Navas sağına gelen topu kornere çeldi.





12. dakikada Real Madrid skora denge getirdi. Vinicius Junior'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benzema, kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.





14. dakikada Marcelo'nun pasında savunma arkasına sarkan Benzema'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Altay soluna gelen topu kurtardı.





27. dakikada İspanyol ekibi öne geçti. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Kroos kullandı. Alman futbolcunun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı altıpas önünde yükselen Benzema, kafayla ağlara gönderdi: 2-1.





33. dakikada Hazard'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Benzema'nın şutunda, kaleci Altay ayağıyla topu uzaklaştırdı.





34. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Muric'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Dirar'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Navas'ı da yanıltarak ağlara gitti: 2-2.





Mücadelenin ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.





53. dakikada Real Madrid bir kez daha öne geçti. Lucas Vazquez'in sağdan ortasında arka direkte uygun durumda yükselen Benzema, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.





59. dakikada sarı-lacivertli ekip Ozan Tufan'ın şık golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Ozan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lunin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-3.





62. dakikada İspanyol ekibi 4. kez fileleri havalandırdı. Diaz'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır'dan dönen topu Nacho ağlara gönderdi: 4-3.





80. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Vazquez'in vuruşunda Altay'dan dönen topu Diaz tamamlayarak fileleri havalandırdı: 5-3.





Maç, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.





İlk 11'ler:





Fenerbahçe: Altay, Murat, Reyes, Jailson, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Muriqi





Real Madrid: Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema