Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Trabzon’un Sürmene İlçesi'nde Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsüne yönelik 4 Nisan 2015 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti.





Saldırının ardından süren soruşturmada 4 yılın ardından yeni bir gelişme yaşandı.





Habertürk'te yer alan habere göre, Emniyete gelen ihbarda, olay günü bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği fakat dönemin başsavcısının, "Saldırgan hakkında 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak" şeklindeki söylemlerin ardından saldırganın teslim olmaktan vazgeçtiğini belirtti. Alınan ihbarın ardından cinayet büro amirliği ekipleri, harekete geçti.





Polis, avukatlık bürosunu o tarihte kimlerin aradığını tespit için çalışma başlattı.