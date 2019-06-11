Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme /11 Haziran 2019 21:45

Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsü yönelik silahlı saldırıyla ilgili aradan geçen 4 yılın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

Trabzon’un Sürmene İlçesi'nde Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsüne yönelik 4 Nisan 2015 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırının ardından süren soruşturmada 4 yılın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Emniyete gelen ihbarda, olay günü bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği fakat dönemin başsavcısının, "Saldırgan hakkında 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak" şeklindeki söylemlerin ardından saldırganın teslim olmaktan vazgeçtiğini belirtti. Alınan ihbarın ardından cinayet büro amirliği ekipleri, harekete geçti.

Polis, avukatlık bürosunu o tarihte kimlerin aradığını tespit için çalışma başlattı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında... Sonraki Haber >>

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:21:20