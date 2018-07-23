Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu /23 Temmuz 2018 13:38

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşti.

SHABER3.COM

Avrupa kupalarında üç temsilcimiz bugün kura heyecanı yaşayacak. İlk olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile eşleşti.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 7 ya da 8 Ağustos tarihinde Portekizde, rövanşı ise 14 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak. Bu turu geçen takım, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak. Elenen takım ise Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

Fenerbahçe ve Benfica, son olarak 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ilk maçta Fenerbahçe, Egemen’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ancak Portekiz’de oynanan rövanşı 3-1 kazanan ev sahibi takım, Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükselmişti. O maçta Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dirk Kuyt kaydederken, Benfica’nın gollerini ise Nico Gaitan ve Oscar Cardozo (2) kaydetmişti.
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