Fenerbahçe Ersun Yanal'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Yanal, 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapmıştı.





Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a 'yuvana hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



