Fenerbahçe’de Volkan Demirel özür diledi

Süper Lig’de ilk yarıyı kabus gibi noktalayan Fenerbahçe’de, sezon başında teknik ekip ve idarecilerle tartıştığı için kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, basın mensuplarının karşısına çıktı.





Ligin ilk yarısının büyük bir bölümünü takımdan ayrı geçiren 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali Koç ve tartışma yaşadığı Asbaşkan Semih Özsoy’dan özür diledi.





Koç ile dün bir görüşme gerçekleştiren ve özür dileyen Volkan Demirel’in, takımın Antalya’daki devre arası kampına katılacağı öğrenildi.





Öte yandan konuşma sırasında tecrübeli file bekçisinin gözlerinin doldu ve konuşmakta zorluk çekti.