Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi! /26 Haziran 2017 09:18

Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

1 yıl mukavelesi olmasına ve kalmak istemesine rağmen 'mobbing’e daha fazla dayanamadığını belirten Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, kalan 1 senelik ücreti ile yardımcılarının alacakları için 4.5 milyon Euro tazminat talep ediyor.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi!

Fenerbahçe’nin geçen sezonun başında Monaco'ya takılıp Şampiyonlar Ligi biletini alamamasının ardından kulüple yolları ayrılan Vitor Pereira sarı-lacivertlilerin başını bir hayli ağrıtacak gibi. 1 sezon daha mukavelesi olmasına rağmen gördüğü baskıdan dolayı F.Bahçe'den kopan Portekizli hoca ve teknik heyeti konuyu UEFA'ya taşıdı.

ŞİKAYETÇİ oldukları konuları gerekçeleriyle sıralayan Pereira ve yardımcıları F.Bahçe'de yaşadıklarını şu sözlerle UEFA'lı yetkililere de anlattı:

‘TEDİRGİNDİK'

“Sözleşmemiz bulunmasına rağmen bizimle çalışmak istemediklerini söylediler. Buna karşın biz de sezon sonuna kadar kalmak istediğimizi ifade ederek tercihimin devam etme yönünde olduğunu ifade ettik. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Görev alanlarımız kısıtlandı. Teknik direktör olarak yetkilerim alındı ve psikolojik baskı uygulandı. Bu baskılar kimi zaman dozajını da aştı. Tedirgindik ve korktuk. Portekiz Konsolosluğu'na gidip durumu anlatıp bilgilendirdik. Sözleşmemden kalan paranın iadesini ve yardımcılarımın da alacaklarını istiyorum” sözleriyle F.Bahçe'de yaşadıklarını UEFA'ya anlattı.

Eski kulübünden toplamda 4.5 milyon Euro'luk bir tazminat talebinde bulunan Vitor Pereira, gidiş sürecinde yaşadıklarına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan haberleri de kaynak gösterdi.
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