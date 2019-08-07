Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Cagliari maçında 4 gol vardı /07 Ağustos 2019 22:32

Fenerbahçe-Cagliari maçında 4 gol vardı

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya ekibi Cagliari karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe Ülker Stadı'nda İtalya temsilcisi Cagliari ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle 2-0 önde bitirmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Emre Belözoğlu'ndan golle dönüş

Sarı-Lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu, 1530 gün sonra Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'e döndüğü ilk maçta gol sevini yaşamayı başardı. 4 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarların karşısına çıkan Emre Belözoğlu, Cagliari maçında golle döndü. Karşılaşmanın 35. dakikasında takımını frikik golüyle öne geçiren Emre, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Tribünlerden tepki

Sarı-Lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 2-2 olmasının ardından tepki gösterdi. Tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarları, İtalya temsilcisinin ikinci golünün ardından Diego Reyes ve Alper Potuk'un ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi. Öte yandan ikinci yarıda oyundan çıkan Emre Belözoğlu yedek kulübesinden taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Cagliari ile 3.kez

Sarı-Lacivertliler, son üç sezondur Cagliari ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Cagliari ile 3. kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, daha önceden İtalya ekibi ile 2017 ve 2018'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
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