Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe bu sefer finalde kaybetti.... /21 Mayıs 2018 01:02

Fenerbahçe bu sefer finalde kaybetti....

Avrupa Ligi finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 mağlup eden İspanya'nın Real Madrid takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Madrid ekibine mağlup olan geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe, turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ndeki üçüncü finalinde ikinci mağlubiyetini yaşadı. Real Madrid bu galibiyetle birlikte THY Avrupa Ligi'nde 10. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

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Avrupa Ligi final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 85-80 yenilerek ikinci oldu.

Belgrad’da her şey ne kadar kötü gidebilecekse o kadar kötü gitti ve THY EuroLeague şampiyonu Real Madrid oldu: 85-80. Finalin daha ilk 2 dakikası dolmadan F.Bahçe’nin en önemli ismi Vesely faulleri ikileyip kenara geldi. Maça müthiş başlayan Ahmet de erkenden faul problemi yaşadı. İkinci periyotta binlerce F.Bahçe taraftarı âdeta ‘uyku moduna’ geçti...

Oyuna Melli ile tutunan temsilcimiz, mücadelenin başından sonuna kadar aynı Zalgiris karşılaşmasındaki gibi ‘ribaund hastalığı’ yaşadı. Causeur ve Doncic’e ile Real’in dış atıcılarına, “Dur” denilemedi. Normal sezonda fazla sırıtmayan Bogdanovic ve Udoh gibi yüksek kalibredeki yıldızların yokluğu ilk kez bu kadar çok hissedildi.

Son çeyrekte temsilcimiz uyanmak için çok geç kaldı. Real Madrid, favori olmadığı finalde kulüp tarihindeki 10. EuroLeague zaferine ulaştı.



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