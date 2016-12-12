Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu





UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda; Fenerbahçe Rusya'nın Krasnodar, Beşiktaş İsrail'in Hapoel Beer-Sheva, Osmanlıspor ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile eşleşti.

Üç takım da 16 Şubat'taki ilk maçlarını deplasmanda, 23 Şubat'taki ikinci maçlarını ise evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu'nu 13, Osmanlıspor da L Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kalmayı başarmıştı.

Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 7 puan ile üçüncü olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler

Athletic Bilbao-APOEL

Legia Varşova-Ajax

Anderlecht-Zenit St. Petersburg

Astra-Genk

Manchester United-St-Étienne

Villarreal-Roma

Ludogorets-København

Celta-Shakhtar Donetsk

Gent-Tottenham Hotspur

Rostov-Sparta Praha

Mönchengladbach-Fiorentina

AZ Alkmaar-Lyon

PAOK-Schalke

Şampiyonlar Ligi kuraları da çekildi

Avrupa Ligi'nden önce ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kura çekimi yapıldı.

Buna göre eşleşmeler şöyle oldu:

Manchester City-Monaco

Real Madrid-Napoli

Benfica-Borussia Dortmund

Bayern Münih-Arsenal

Porto-Juventus

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid

Paris St-Germain-Barcelona

Sevilla-Leicester City

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 14-15-21-22 Şubat'ta, rövanşları ise 7-8-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak