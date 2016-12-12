Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu /12 Aralık 2016 16:26

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu


UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda; Fenerbahçe Rusya'nın Krasnodar, Beşiktaş İsrail'in Hapoel Beer-Sheva, Osmanlıspor ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile eşleşti.
Üç takım da 16 Şubat'taki ilk maçlarını deplasmanda, 23 Şubat'taki ikinci maçlarını ise evinde oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu'nu 13, Osmanlıspor da L Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kalmayı başarmıştı.
Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 7 puan ile üçüncü olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler
Athletic Bilbao-APOEL
Legia Varşova-Ajax
Anderlecht-Zenit St. Petersburg
Astra-Genk
Manchester United-St-Étienne
Villarreal-Roma
Ludogorets-København
Celta-Shakhtar Donetsk
Gent-Tottenham Hotspur
Rostov-Sparta Praha
Mönchengladbach-Fiorentina
AZ Alkmaar-Lyon
PAOK-Schalke
Şampiyonlar Ligi kuraları da çekildi
Avrupa Ligi'nden önce ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kura çekimi yapıldı.
Buna göre eşleşmeler şöyle oldu:
Manchester City-Monaco
Real Madrid-Napoli
Benfica-Borussia Dortmund
Bayern Münih-Arsenal
Porto-Juventus
Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
Paris St-Germain-Barcelona
Sevilla-Leicester City
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 14-15-21-22 Şubat'ta, rövanşları ise 7-8-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak
<< Önceki Haber Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:32:27