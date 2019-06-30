Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Beko'dan NBA'e bir oyuncu daha... /30 Haziran 2019 21:16

Fenerbahçe Beko'dan NBA'e bir oyuncu daha...

Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda yer alan yıldız isim NBA yolunda...

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Geçen sezon THY Avrupa Ligi Final Four'unda yarı finalde elenen ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli takımdan ayrılıyor.

ESPN'in haberine göre Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu, NBAekiplerinden New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardı. Haberde taraflar arasındaki anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtildi.
 
Bu sezon 36 maçta ortalama 26 dakika süre alan Melli, 8.9 sayı, 5.0 ribaund ve 1.7 asist ortalama tutturdu.
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