Fenerbahçe Beko yendi, şampiyonluk son maça kaldı

Tahincioğlu Basketbol Ligi Play-Off Final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 yenerek Play-Off serisini 7. ve son maça taşıdı. Final maçı 21 Haziran Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride durum 3-3'e geldi. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezonun şampiyonu 21 Ocak Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçla belirlenecek.





Şampiyonluk 7. ve son maça kaldı. Anadolu Efes, seride son maçı kazanırsa 10 yıl ardından şampiyonluğa ulaşacak ve tarihinde 14. kez kazanma başarısı gösterecek. Ergin Ataman ise, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmanın hesaplarını yapacak.





Rakibini yenerek şampiyonluk ümidini son maça kadar taşıyan Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son maçı kazanması durumunda Basketbol Süper Ligi'nde 4 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşayacak.





Play-Of Final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde oldu:





1. Maç: Anadolu Efes 56-73 Fenerbahçe Beko





2. Maç: Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko





3. Maç: Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes





4. Maç: Fenerbahçe Beko 82-73 Anadolu Efes





5. Maç: Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko





6. Maç: Fenerbahçe Beko: 85-69 Anadolu Efes





FENERBAHÇE BEKO: 85 - ANADOLU EFES: 69





SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon , Sinan İşgüder

FENERBAHÇE BEKO: Melli 14, Melih 10, Kalinic 10, Sloukas 11, Guduric 21, Sinan Güler, Ali Muhammed 11, Ahmet 8, Datome.

ANADOLU EFES: Larkin 16, Yiğitcan 2, Doğuş, Metecan, Onuralp, Sertaç, Moerman 7, Buğrahan 9, Micic 12, Ömercan, Dunston 11, Simon 12

1. PERİYOT: 17-11

İLKYARI: 38-36

3. PERİYOT: 53-52



