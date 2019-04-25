Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez THY final-four vizesi aldı

Turkish Airlines Euroleague’de gelenek yine değişmedi. Zalgiris Kaunas’ı deplasmanda 99-82 yenerek Play-Off serisini 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez dörtlü finale kalma başarısı gösterdi.





Maçın ilk 7 dakikasını 21-5 gibi çok farklı bir skorla önde geçen Sarı-Lacivertliler, maçın kalanında da bu üstünlüğünü korudu.





Fenerbahçe’de 25 sayıyla (5/5 üçlük, 4 asist, 3 top çalma) mücadele eden Ali Muhammed ve 15 sayı 10 asist, 5 ribauntla oynayan Kostas Sloukas galibiyetin mimarı olurken, Zalgiris Kaunas’ta Brandon Davies’in 25 ve Wolters’ın 18 sayılık performansları yeterli olmadı.





Fenerbahçe Beko, 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek olan Turkish Airlines Euroleague dörtlü finalinde Anadolu Efes-Barcelona Play-Off eşleşmesinin galibiyle oynayacak.





MAÇ BİLGİLERİ





ZALGİRİS: 82 - FENERBAHÇE: 99





SALON: Zalgirio Arena





HAKEMLER: Matej Boltauzer, Olegs Latisevs, Elias Koromilas





ZALGİRİS: Davies 25, White 7, Ulanovas 4, Grigonis 7, Westermann 5, Thompson 2, Wolters 18, Walkup 6, Milaknis 6, Jokubatis 2





FENERBAHÇE BEKO: Vesely 12, Melli 6, Datome 9, Guduric 11, Ali Muhammed 25, Melih 6, Sloukas 15, Ahmet 4, Sinan, Green 11





İLK PERİYOT: 16-30





DEVRE: 41-49





ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 61-72