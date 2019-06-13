Fenerbahçe Beko evinde ağır yaralı

Karşılaşmanın başında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 12-11 üstünlük yakaladı. Topu iyi paylaşan ve Moerman'ın potaya giderek bulduğu sayılarla öne geçen Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 12-19. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.





İkinci çeyreğin ilk dört dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sinan Güler'in basketleriyle 13. dakikada farkı bire (21-22) indirdi. Beaubois'nın arka arkaya dış atışlardan kaydettiği sayılarla lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada farkı 6 sayıya (22-28) taşıyınca, başantrenör Obradovic mola aldı. Mola dönüşü de dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 36-26 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Melih Mahmutoğlu'nun sportmenlik dışı faulü sonrası Larkin ve Dunston'la serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 25. dakikayı 43-35 önde tamamladı. Kalinic ve Sloukas'la boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Beaubois ve Micic'le üç sayılık basketler bulan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 56-45 öne geçti.





Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in turnikesiyle 33. dakikada farkı 7 sayıya (52-59) düşürdü. Basit top kayıpları yapan sarı-lacivertli ekip karşısında 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 52-70. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Larkin'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 74-57 galip ayrıldı.





Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 15 Haziran Cumartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.





Maç bilgileri





Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar x, Emin Moğulkoç x, Kaan Büyükçil xx

Fenerbahçe: Melli xx 11, Melih x 2, Kalinic xxx 17, Sloukas x 4, Guduric xx 7, Sinan x 2, Ali Muhammed xx 13, Ahmet x 1, Datome x





Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Larkin xxx 19, Beaubois xxx 19, Doğuş x 2, Metecan x, Onuralp x, Sertaç x, Moerman xxx 16, Micic xxx 15, Dunston xx 3





Başantrenör: Ergin Ataman





1. Periyot: 17-22 (Anadolu Efes lehine)





Devre: 26-36 (Anadolu Efes lehine)





3. Periyot: 45-56 (Anadolu Efes lehine)





Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:





4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes





5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko





6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes





7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko





Takımlarına destek vermek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman için "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.





Karşılaşmanın başlamasına 10 dakika kala lacivert-beyazlı kenar yönetiminin bulunduğu alana giren Ataman, müsabakaya serinin ikinci maçında olduğu gibi kulaklıkla çıktı.





Ataman, serinin ikinci maçından sonra kulaklık takmasıyla ilgili, "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim. Gayet de konsantre bir şekilde maça başladım." ifadelerini kullanmıştı.





Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı. Taraftarların Ergin Ataman'a yönelik tepkileri üzerine küfürlü tezahürat edilmemesi için anons yapıldı.





Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polislerin yer alması dikkati çekti.





Sloukas takımını yalnız bırakmadı





Serinin ikinci karşılaşmasının hemen ardından babasının vefat haberini alan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynanan üçüncü karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı.





Cenaze töreni için Yunanistan'a giden ve bu sabah İstanbul'a dönen 29 yaşındaki oyun kurucu, yaşadığı acıya rağmen maça yedek başladı.





Sarı-lacivertli taraftarlar, Yunan oyuncu için özel tezahüratlar yaptı.





Datome döndü





Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fenerbahçe Beko'nun İtalyan forveti Gigi Datome, kadroda yer aldı.





Datome, play-off final serisinin ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.





Taraftarlardan yoğun ilgi





Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.





Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi takımlarına destek verdi.