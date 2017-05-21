Fenerbahçe Avrupa Şampiyonu

Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe ile Olympiakos şampiyonluk maçında karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar salonu doldurarak takımlarına büyük destek verdi.







Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bu maçla Avrupa Ligi kariyerindeki 500'üncü maçına çıktı. Obradovic, 1992'de başladığı kariyerinde geride kalan 499 maçta 351 galibiyet alırken 148 de yenilgi gördü.













OLYMPIAKOS BAŞKANI TARAFTARLARIN ARASINDA





Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Yunanistan'dan gelen taraftarlar ile birlikte maçı takip etti. Mücadeleyi takip etmek üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na yaklaşık 2 bin 500 Olympiakoslu taraftarlar geldi. Zaman zaman atışmalar meydana gelince güvenlik İki takım arasına yerini aldı.



