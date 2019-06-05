Fenerbahçe asgari ücret teklif etmişti

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Juventus'un Sassuolo'da forma giyen milli yıldız Merih Demiral'ı 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı iddia etti.







Devre arasında Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A’nın son şampiyonu Juventus’a transfer oldu.





JUVENTUS İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME





İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, şahsi Twitter hesabında Merih Demiral’ın Juventus’a transferinin sonuçlandığını ve Merih’in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını kaydetti.





Juventus, Merih’in transferi için Sassuolo’ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.





Merih Demiral için Atletico Madrid’in 25 milyon euroluk rakama kadar çıktığı, ancak 21 yaşındaki savunmacının Sassuolo’ya transfer olurken Juventus ile sezon sonu için anlaşma yaptığı da iddia edildi.





Serie A’nın son şampiyonu Juventus’un da Merih’i as takım için düşündüğü ve kadronun ana parçalarından biri yapmak istediği ifade edildi.





Merih Demiral, İtalya Seri A'da oynadığı futbolla göz dolduruyor.





FENERBAHÇE ASGARİ ÜCRET TEKLİF ETMİŞTİ





Juventus’a transfer olan milli yıldız Merih Demiral Fenerbahçe’de oynadığı dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.





Demiral, "Fenerbahçe, 2015 yılında Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Antalyaspor maçı öncesi bizi profesyonel yapmak istedi. Samet Karakoç, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli ve sağ bek Abdurrahman Canlı ile birlikte bize asgari ücretten profesyonel sözleşme teklif edilmişti. Asgari ücret o zaman 1.000 TL'ydi. Arkadaşlarım kabul etti, ben etmedim. O dönem isteksiz davrandım çünkü Avrupa hayalim vardı." demişti.