Samanyolu Haber /Spor / Fener sandıkta... Yıldırım mı, Koç mu? /02 Haziran 2018 17:14

Fener sandıkta... Yıldırım mı, Koç mu?

Fenerbahçe’de seçim heyecanı resmen başladı. Sarı-lacivertli kulübün 2 gün sürecek kongresinde start verildi. Fenerbahçe Olağan Kongresi, verilen aranın ardından kaldığı yerden ederken başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

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Fenerbahçe Olağan Kongresi'nde Başkan Adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Listeler şu şekilde oluştu:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ: Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin,Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

PUSULA RENKLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda pusula renkleri belli oldu.

Aziz Yıldırım için 'sarı', Ali Koç için 'beyaz' renk kullanılacak.

REKOR KATILIM

Ülker Stadı'nın iki gün boyunca ev sahipliği yapacağı seçimde 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Genel Kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.

BAŞKAN ADAYLARI TEZAHÜRATLA KARŞILANDI

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.

İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE

Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.

ALİ ŞEN İLE AZİZ YILDIRIM ARASINDAKİ ESPRİLİ DİYALOG

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Ali Şen, Olağan Seçimli Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Ali Şen, ''2006 yılında Ali Koç'u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Aziz Yıldırım'ın kalbinde de Ali Koç'un olduğunu biliyorum'' dedi.

YILDIRIM: ALİ ŞEN BENİ ÖPÜYOR AMA BEN BURADAYIM RAHAT OLSUN

Ali Şen konuşmasını tamamlayınca Aziz Yıldırım'a giderek tokalaştı. Fenerbahçe'nin iki önemli ismi birbirine sarılıp öpüştü. Ali Şen'in ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise ''Değerli Fenerbahçeliler. Ali Şen Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun'' diye konuştu. Ali Şen, Yıldırım'ın konuşmalarını merakla dinledi ve tribündeki yerine geçti.
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