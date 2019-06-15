'Fener Ol' kampanyasında şu ana kadar kaç para toplandı?

Sarı-lacivertli camiaya ekonomik destekte bulunan taraftarlar 300 liralık formalardan aldı ve SMS ile 20 liralık destek yapıldı!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferih Şahenk, Fenerbahçe efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, şarkıcı Kıraç programda yer aldı.





Gecenin programını spiker Tuğba Dural sundu. Programda ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tiyatrocu Ozan Güven, dizi oyuncusu Furkan Palalı ve şarkıcı Murat Dalkılıç yer aldı. TV masasında Tülin Şahin, Öznur Serçeler, şarkıcı Derya Uluğ ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio bulundu.





Fenerbahçe efsanesi Lefter ile özdeşleşen forma üzerinde sarı-lacivertli takımın eski sporcularının isimleriyle imzaları yer alıyor. Formanın fiyatı 300 lira olarak belirlendi.





İşte forma satın alan isimler:





Ferit Şahenk: 2 bin 500 forma





Mehmet Kızıl: 2 bin forma





KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 600 forma





Engin Aygüney: 506 forma





Adana Fenerbahçeliler Derneği: 501 forma





Ünye Fenerbahçeliler Derneği: 152 Forma





İstanbul’dan adını vermek istemeyen bir kişi: 650 forma





New York Fenerbahçeliler Derneği: 1175 forma





Viyana Fenerbahçeliler Derneği: 310 forma





Mersin Fenerbahçeliler Derneği: 533 forma





Cemil Kazancı (Kazancı Holding sahibi): 5000 forma





Ferit Şahenk: 2 bin 500 forma





Mehmet Kızıl: 2 bin forma





Kazım Türkerler 1.500 forma





Hamdi Akın: 1.000 forma





İsmini açıklamayan iş adamı: 1000 forma





Bekir Okan: 300 forma





Recep Uzelli: 100 forma





Complete Group (Murat Kapki & Samet Güzel) 100 forma





Zafer Algöz: 200 forma





Volkan Eruçar (Fenerbahçe tribün grubu KFY kurucularından) 100 forma





Mustafa Taviloğlu: 300 forma





Abdullah Kiğılı: 300 forma





Mithat Erdem (Nusret Steakhouse ortaklarından): 500 forma





Ozan Güven: 100 forma





Zeynep Demirel: 250 forma





Fenerbahçe futbol takımı: 10 bin forma





Kocaeli Fenerbahçe Sarı Lacivertliler Derneği 541





Oyuncu Emre Karayel 100 forma





Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği eski başkanı Cem Negrin 505





FBİAD Başkanı Selami Çakır 555





Denizci Fenerbahçeliler Derneği 535





KKTC Fenerbahçeliler Derneği 507





Ali Cem Yiğitbaş: 200+100 forma





Fenerbahçeli Gelsenkirchen Grubu: 212 forma





Tolga Sayışman: 100 forma





Furkan Kızılay: 50 forma





Murat Dalkılıç (Kuşadalılar Fenerbahçe Derneği): 100 forma





1907 Fenerbahçe Derneği 1907





Mersin Fenerbahçeliler Derneği 593





Adana Fenerbahçeliler Derneği 401





Ankara İş İnsanlar Derneği 506





Antalya Kemer Fenerbahçeliler Derneği 307





Genç Fenerbahçeliler 250





Fenerbahçe’yi destekleriyle yalnız bırakmayanlar, tam 5 ev ve 20 otomobil, Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda maç yapma fırsatı ve hayallerini süsleyen 5 bin ödülden birine sahip olma şansını yakalayacak.





Başkan Koç, programın başında söz aldı ve hedeflerinin 400-450 milyon TL olduğunu belirterek, bunun %25’in geçtiklerini söyledi. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar sürecek.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, programda şu açıklamaları yaptı:





“Fenerbahçeli olduğumuz için şanslıyız. Fenerbahçe demek aslında büyük bir fedakarlık demek. Fenerbahçeliler, söz konusu Fenerbahçe olunca cömertler. Benim babam iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş’a da çok hizmetleri olmuş biri. Abim Mustafa ve evimizde çalışan Kamer isimli bir büyüğümüz beni Fenerbahçeli yaptılar. Babam bizi kaptırmış. (Gülerek)





Seçim döneminden itibaren bu kampanyayı çizmiştik. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günlerden geçmek için de taşın altına elimizi sokacağız, dedik. Camia bizi mahcup etmedi. Biz bu kampanya için yola çıktığımızda, ‘Yapmayın, olmaz. Bu riski göze almayın’ dediler. Biz inanç ve güvenle yola çıktık. 450 milyon lira gibi bir hedefimiz vardı. %25’ini geçtik. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Hem bu gece katılanlara, Doğuş Grubu’na, Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum. WinWin ayağı bitince, Fener Ol kampanyasının başka bir bölümüne döneceğiz. Fenerbahçe taraftarlarına, iş insanlarına ve gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım."





Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen ise, “Harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. Profesyonel anlamdaki ilk maçım Ali Sami Yen’de Fenerbahçe’ye karşı oynuyordum. Çubukluya bakıyordum… Fenerbahçe formasını giydim, kısa bir sürede teknik direktör ve sportif direktör olarak çalıştım. Bu formada imzam var. Benden mutlusu yok” dedi.