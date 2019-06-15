'Fener Ol' kampanyasında şu ana kadar kaç para toplandı?

Sarı-lacivertli camiaya ekonomik destekte bulunan taraftarlar 300 liralık formalardan aldı ve SMS ile 20 liralık destek yapıldı!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferih Şahenk, Fenerbahçe efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, şarkıcı Kıraç programda yer aldı.
Gecenin programını spiker Tuğba Dural sundu. Programda ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tiyatrocu Ozan Güven, dizi oyuncusu Furkan Palalı ve şarkıcı Murat Dalkılıç yer aldı. TV masasında Tülin Şahin, Öznur Serçeler, şarkıcı Derya Uluğ ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio bulundu.
Fenerbahçe efsanesi Lefter ile özdeşleşen forma üzerinde sarı-lacivertli takımın eski sporcularının isimleriyle imzaları yer alıyor. Formanın fiyatı 300 lira olarak belirlendi.
İşte forma satın alan isimler:
Ferit Şahenk: 2 bin 500 forma
Mehmet Kızıl: 2 bin forma
KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 600 forma
Engin Aygüney: 506 forma
Adana Fenerbahçeliler Derneği: 501 forma
Ünye Fenerbahçeliler Derneği: 152 Forma
İstanbul’dan adını vermek istemeyen bir kişi: 650 forma
New York Fenerbahçeliler Derneği: 1175 forma
Viyana Fenerbahçeliler Derneği: 310 forma
Mersin Fenerbahçeliler Derneği: 533 forma
Cemil Kazancı (Kazancı Holding sahibi): 5000 forma
Ferit Şahenk: 2 bin 500 forma
Mehmet Kızıl: 2 bin forma
Kazım Türkerler 1.500 forma
Hamdi Akın: 1.000 forma
İsmini açıklamayan iş adamı: 1000 forma
Bekir Okan: 300 forma
Recep Uzelli: 100 forma
Complete Group (Murat Kapki & Samet Güzel) 100 forma
Zafer Algöz: 200 forma
Volkan Eruçar (Fenerbahçe tribün grubu KFY kurucularından) 100 forma
Mustafa Taviloğlu: 300 forma
Abdullah Kiğılı: 300 forma
Mithat Erdem (Nusret Steakhouse ortaklarından): 500 forma
Ozan Güven: 100 forma
Zeynep Demirel: 250 forma
Fenerbahçe futbol takımı: 10 bin forma
Kocaeli Fenerbahçe Sarı Lacivertliler Derneği 541
Oyuncu Emre Karayel 100 forma
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği eski başkanı Cem Negrin 505
FBİAD Başkanı Selami Çakır 555
Denizci Fenerbahçeliler Derneği 535
KKTC Fenerbahçeliler Derneği 507
Ali Cem Yiğitbaş: 200+100 forma
Fenerbahçeli Gelsenkirchen Grubu: 212 forma
Tolga Sayışman: 100 forma
Furkan Kızılay: 50 forma
Murat Dalkılıç (Kuşadalılar Fenerbahçe Derneği): 100 forma
1907 Fenerbahçe Derneği 1907
Mersin Fenerbahçeliler Derneği 593
Adana Fenerbahçeliler Derneği 401
Ankara İş İnsanlar Derneği 506
Antalya Kemer Fenerbahçeliler Derneği 307
Genç Fenerbahçeliler 250
Fenerbahçe’yi destekleriyle yalnız bırakmayanlar, tam 5 ev ve 20 otomobil, Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda maç yapma fırsatı ve hayallerini süsleyen 5 bin ödülden birine sahip olma şansını yakalayacak.
Başkan Koç, programın başında söz aldı ve hedeflerinin 400-450 milyon TL olduğunu belirterek, bunun %25’in geçtiklerini söyledi. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar sürecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, programda şu açıklamaları yaptı:
“Fenerbahçeli olduğumuz için şanslıyız. Fenerbahçe demek aslında büyük bir fedakarlık demek. Fenerbahçeliler, söz konusu Fenerbahçe olunca cömertler. Benim babam iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş’a da çok hizmetleri olmuş biri. Abim Mustafa ve evimizde çalışan Kamer isimli bir büyüğümüz beni Fenerbahçeli yaptılar. Babam bizi kaptırmış. (Gülerek)
Seçim döneminden itibaren bu kampanyayı çizmiştik. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günlerden geçmek için de taşın altına elimizi sokacağız, dedik. Camia bizi mahcup etmedi. Biz bu kampanya için yola çıktığımızda, ‘Yapmayın, olmaz. Bu riski göze almayın’ dediler. Biz inanç ve güvenle yola çıktık. 450 milyon lira gibi bir hedefimiz vardı. %25’ini geçtik. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Hem bu gece katılanlara, Doğuş Grubu’na, Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum. WinWin ayağı bitince, Fener Ol kampanyasının başka bir bölümüne döneceğiz. Fenerbahçe taraftarlarına, iş insanlarına ve gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım."
Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen ise, “Harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. Profesyonel anlamdaki ilk maçım Ali Sami Yen’de Fenerbahçe’ye karşı oynuyordum. Çubukluya bakıyordum… Fenerbahçe formasını giydim, kısa bir sürede teknik direktör ve sportif direktör olarak çalıştım. Bu formada imzam var. Benden mutlusu yok” dedi.