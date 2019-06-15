Samanyolu Haber /Spor / 'Fener Ol' kampanyasında şu ana kadar kaç para toplandı? /15 Haziran 2019 15:12

'Fener Ol' kampanyasında şu ana kadar kaç para toplandı?

Fenerbahçe'de mali yapıyı düzeltmek için başlatılan "Fener Ol" kampanyasında binlerce forma satıldı.Yönetim 60 milyon euro karşılığı TL toplayıp, bunu gelir göstererek Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmeyi ve bu şekilde UEFA'dan ceza almamayı hedefliyor. Cuma günü Star TV'de yapılan WinWin gecesi ile Fener Ol kampanyasına destek toplandı.

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Sarı-lacivertli camiaya ekonomik destekte bulunan taraftarlar 300 liralık formalardan aldı ve SMS ile 20 liralık destek yapıldı!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferih Şahenk, Fenerbahçe efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, şarkıcı Kıraç programda yer aldı.

Gecenin programını spiker Tuğba Dural sundu. Programda ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tiyatrocu Ozan Güven, dizi oyuncusu Furkan Palalı ve şarkıcı Murat Dalkılıç yer aldı. TV masasında Tülin Şahin, Öznur Serçeler, şarkıcı Derya Uluğ ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Lefter ile özdeşleşen forma üzerinde sarı-lacivertli takımın eski sporcularının isimleriyle imzaları yer alıyor. Formanın fiyatı 300 lira olarak belirlendi.

İşte forma satın alan isimler:

Ferit Şahenk: 2 bin 500 forma

Mehmet Kızıl: 2 bin forma

KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 600 forma

Engin Aygüney: 506 forma

Adana Fenerbahçeliler Derneği: 501 forma

Ünye Fenerbahçeliler Derneği: 152 Forma

İstanbul’dan adını vermek istemeyen bir kişi: 650 forma

New York Fenerbahçeliler Derneği: 1175 forma

Viyana Fenerbahçeliler Derneği: 310 forma

Mersin Fenerbahçeliler Derneği: 533 forma

Cemil Kazancı (Kazancı Holding sahibi): 5000 forma

Ferit Şahenk: 2 bin 500 forma

Mehmet Kızıl: 2 bin forma

Kazım Türkerler 1.500 forma

Hamdi Akın: 1.000 forma 

İsmini açıklamayan iş adamı: 1000 forma

Bekir Okan: 300 forma 

Recep Uzelli: 100 forma 

Complete Group (Murat Kapki & Samet Güzel) 100 forma

Zafer Algöz: 200 forma

Volkan Eruçar (Fenerbahçe tribün grubu KFY kurucularından) 100 forma

Mustafa Taviloğlu: 300 forma

Abdullah Kiğılı: 300 forma

Mithat Erdem (Nusret Steakhouse ortaklarından): 500 forma

Ozan Güven: 100 forma

Zeynep Demirel: 250 forma

Fenerbahçe futbol takımı: 10 bin forma

Kocaeli Fenerbahçe Sarı Lacivertliler Derneği 541

Oyuncu Emre Karayel 100 forma

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği eski başkanı Cem Negrin 505

FBİAD Başkanı Selami Çakır 555

Denizci Fenerbahçeliler Derneği 535

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 507

Ali Cem Yiğitbaş: 200+100 forma

Fenerbahçeli Gelsenkirchen Grubu: 212 forma

Tolga Sayışman: 100 forma

Furkan Kızılay: 50 forma

Murat Dalkılıç (Kuşadalılar Fenerbahçe Derneği): 100 forma

1907 Fenerbahçe Derneği 1907

Mersin Fenerbahçeliler Derneği 593

Adana Fenerbahçeliler Derneği 401

Ankara İş İnsanlar Derneği 506

Antalya Kemer Fenerbahçeliler Derneği 307

Genç Fenerbahçeliler 250 

Fenerbahçe’yi destekleriyle yalnız bırakmayanlar, tam 5 ev ve 20 otomobil, Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda maç yapma fırsatı ve hayallerini süsleyen 5 bin ödülden birine sahip olma şansını yakalayacak.

Başkan Koç, programın başında söz aldı ve hedeflerinin 400-450 milyon TL olduğunu belirterek, bunun %25’in geçtiklerini söyledi. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar sürecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, programda şu açıklamaları yaptı:

“Fenerbahçeli olduğumuz için şanslıyız. Fenerbahçe demek aslında büyük bir fedakarlık demek. Fenerbahçeliler, söz konusu Fenerbahçe olunca cömertler. Benim babam iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş’a da çok hizmetleri olmuş biri. Abim Mustafa ve evimizde çalışan Kamer isimli bir büyüğümüz beni Fenerbahçeli yaptılar. Babam bizi kaptırmış. (Gülerek)

Seçim döneminden itibaren bu kampanyayı çizmiştik. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günlerden geçmek için de taşın altına elimizi sokacağız, dedik. Camia bizi mahcup etmedi. Biz bu kampanya için yola çıktığımızda, ‘Yapmayın, olmaz. Bu riski göze almayın’ dediler. Biz inanç ve güvenle yola çıktık. 450 milyon lira gibi bir hedefimiz vardı. %25’ini geçtik. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Hem bu gece katılanlara, Doğuş Grubu’na, Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum. WinWin ayağı bitince, Fener Ol kampanyasının başka bir bölümüne döneceğiz. Fenerbahçe taraftarlarına, iş insanlarına ve gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım."

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen ise, “Harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. Profesyonel anlamdaki ilk maçım Ali Sami Yen’de Fenerbahçe’ye karşı oynuyordum. Çubukluya bakıyordum… Fenerbahçe formasını giydim, kısa bir sürede teknik direktör ve sportif direktör olarak çalıştım. Bu formada imzam var. Benden mutlusu yok” dedi.
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