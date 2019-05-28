Samanyolu Haber /Spor / ‘Fener Ol Kampanyası’ programı ileri bir tarihe ertelendi /28 Mayıs 2019 23:50

‘Fener Ol Kampanyası’ programı ileri bir tarihe ertelendi

Bu akşam Star TV ve FB TV ortak yayını ile yapılması planlanan ‘Fener Ol’ kampanyası naklen yayın programı eski başkan Metin Aşık'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un başlattığı Fener Ol kampanyası için bağış toplanan WİNWİN programı TV8’in ardından bu akşam Nazlı Çelik’in sunumu ile Star ve FB TV ortak yayını ile seyircilerle buluşacaktı. Ancak eski başkanlardan Metin Aşık’ın ölüm haberi sonrası başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra Tesisleri’ne gitme kararı aldı.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik Fenerbahçe camiasını yasa boğan haber sonrası programın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. 

FENER OL NEDİR?

Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.
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