Samanyolu Haber /Gündem / Felçli babanın iki oğlunu tutukladılar, İki aileye bakmak için okulunu bıraktı... /28 Haziran 2017 12:47

Felçli babanın iki oğlunu tutukladılar, İki aileye bakmak için okulunu bıraktı...

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Bunlardan biri de Artvin'de. Felçli bir baba ve yürümekte zorlanan bir annenin, iki oğlunu da tutukladılar. Kendilerine bakamayan dede ve babaanne, torunlarına bakmak durumunda kaldı. Üniversiteye giden torunu okulu bırakıp garsonluk yapmaya başladı. 

YILDIRIM AİLESİNE ABLUKA

Ahmet Yıldırım, kapatılan özel kolejlerden birinde memurdu. 2016 Temmuz'unda çalıştığı okulu hedef alan operasyonda tutuklandı. Geride 3 çocuk bıraktı. Çocuklardan biri üniversitede okuyordu. Aileyi geçindirebilmek için okulu bıraktı ve garsonluğa başladı. 

Dedesi felçli ve yürüyemiyordu. Babaannesi ise çeşitli hastalıklardan dolayı yürüme güçlüğü çekiyordu. İki yaşlıya yardım eden, tuvalete dahi babasını taşıyan Ahmet Yıldırım tutuklanınca aile büyük çöküş yaşadı.
 
Ahmet Yıldırım'ın Milli Eğitim'de öğretmen olan kardeşi Mürsel Yıldırım, ailenin ihtiyaçlarını görmek için Babasının yanına taşındı. 

Ancak kısa süre sonra mesleğinden ihraç edildi. Ardından da tutuklandı. 

İki oğlunun tutuklanmasının ardından felçli baba hafıza kaybı yaşadı. Anne ise sağlığını iyice kaybetti ve sık sık fenalaşması nedeniyle acile kaldırılıyor. 

Anne ve babanın bakıma muhtaçlığı nedeniyle raporlar eşliğinde defalarca tutukluluğa itiraz dilekçeleri verildi. Ancak sonuç alınamadı. Haksız tutukluluklar yaklaşık bir yıldır devam ediyor. 



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