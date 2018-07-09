Felaketin boyutu artıyor: 24 ölü, 318 yaralı

Akşam saatlerinde oluşan kazadan sonra Başbakanlık ve RTÜK eliyle yayın yasağı getirilmiş ve ilk rakamlara göre 10 yolcunun hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

YARALILAR TRAKTÖR VE KAMYONLARLA TAŞINDI

Bölgeye 100’ün üzerinden ambulans sevk edildi, ancak yaralılara ulaşılamayınca yaralı ve kazazedeler traktör ve kamyon kasalarında taşındı. Son bilgileri, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş açıkladı. Uzunköprü- İstanbul seferini yapan yolcu treninin raydan çıkarak 5 vagonunun devrilmesiyle meydana gelen kazada 24 yolcu hayatını kaybetti, 318 yolcu da yaralandı.

KAZA DEĞİL, CİNAYET DEDİRTEN İHMALLER VE GÖRÜNTÜLERİ





Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Edirne- Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması (Trenin raydan çıkması) sonucu kaza meydana gelmiştir” denildi. Ancak ilerleyen saatlerde felaketin gerçek sebebi büyük ihmaller zincirini ortaya koydu. Yenilenip açıldığı söylenen demiryolu hattının altındaki toprak kütlesi resmen kaymış ve rayların altı boşalmıştı. Ajansların ve vatandaşların kameralarına yansıyan olay yeri görüntülerinde rayın toprak ve zeminden tamamen koptuğu görülüyor. Uzmanların tespitine göre, eski bir menfez üzerine sonradan yapılmış bir dolgu yerle bir olmuş.









Haber Sol isimli internet sitesine isimsiz şekilde değerlendirmede bulunan bir demiryolu uzmanı mühendis ise, kazanın gerçekleştiği bölgedeki gibi köprü veya menfez giriş çıkışlarında yaklaşım dolgusu olması gerektiğini ancak fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla böyle yaklaşım dolgusu ya da benzeri risk önleyici başka bir imalatın yapılmadığına işaret etti. Aynı zamanda bu tür durumlarda arızaları haber vermek üzere görev yapan “yol bekçileri”nin demiryollarındaki özelleştirme uygulamaları nedeniyle devre dışı bırakılmasının da önemli bir etken olduğuna dikkat çekti.





BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL BAŞKANI: YOL BEKÇİLERİ OLSAYDI KAZA YAŞANMAZDI





Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, ise facianın başka bir noktasına dikkat çekti. Bektaş, yol kontrolü yapan yol bekçileri görevlerine devam ediyor olsaydı böyle bir kazanın yaşanmayabileceğini söyledi.





Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, yol kontrolü yapan yol bekçisi kadrosunun beş yıl önce kaldırıldığını belirterek görevde olsalardı kazanın yaşanmayabileceğini söyledi.





Duvar gazetesine konuşan Bektaş, “Demiryollarıyla ilgili ‘yol bekçisi’ dediğimiz, günlük rutin yaya olarak yol kontrolünü yapan arkadaşlarımız vardı. Yol bekçileri yaklaşık beş yıl önce kaldırıldı. Dolayısıyla şu anda yol kontrolü yapılmıyor” dedi.





“Kamu kurumlarında birçok personelde eksiltmeye gidildi” diyen Bektaş, “İş kâra döküldü, emniyet tedbirleri maliyetli olduğu için kaldırıldı. Kısa zaman önce büyük bir bakımdan geçmiş bir bölge orası ama ne yazık ki bu olay yaşandı. Yol bekçileri olsaydı böyle bir kaza olmazdı muhtemelen” şeklinde konuştu.





Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın kazanın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiği şeklindeki açıklamasını eleştiren BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, “Ya doğa faciası ya da bu işin fıtratında var diyecekler ama bunlara karşı önlem almak gerekiyor. Meteoroloji hava koşullarıyla ilgili bilgi veriyor. Burası yağış alan bir bölge. Daha önce de kar ve kötü hava şartları dolayısıyla kapanan bir yol ve bakımı yakın bir zamanda yapılmıştı. Ancak önlem alınabilirdi” dedi.





Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, trende 362 yolcu ve 6 personel bulunuyordu.