Felaket böyle geldi... Bina enkazından deniz kumu ve canlı kalıntıları fışkırıyor

Çökerek 21 kişiye mezar olan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nında incelemeler İstanbul'u nasıl bir felaket beklediğini gözler önüne seriyor. Soruşturma kapsamında bina enkazından, kolonlarından alınan beton kumunun inceleneceği kaydedildi.





KUSUR TESPİTİNE YÖNELİK TOPLANAN NUMUNELER SUÇ DELİLİ GİBİ





Cumhuriyet savcılarının gözetiminde toplanan numuneler aynı zamanda cinayet delili işlevi de görüyor.





Alınan beton ve kum numunelerinin tamamından deniz kabukları çıkması İstanbul'daki binaların durumun ne kadar dehşet verici boyutlarda olduğunu gözler önüne çıkarıyor.



