Samanyolu Haber /Gündem / Felaket böyle geldi... Bina enkazından deniz kumu ve canlı kalıntıları fışkırıyor /11 Şubat 2019 13:54

Felaket böyle geldi... Bina enkazından deniz kumu ve canlı kalıntıları fışkırıyor

İstanbul Kartal'da, çökerek 21 kişiye mezar olan 8 katlı bina enkazından incelemeler için toplanan numunelerden çıkan deniz kabukları durumun vehametini ortaya koydu.

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Çökerek 21 kişiye mezar olan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nında incelemeler İstanbul'u nasıl bir felaket beklediğini gözler önüne seriyor. Soruşturma kapsamında bina enkazından, kolonlarından alınan beton kumunun inceleneceği kaydedildi.

KUSUR TESPİTİNE YÖNELİK TOPLANAN NUMUNELER SUÇ DELİLİ GİBİ

Cumhuriyet savcılarının gözetiminde toplanan numuneler aynı zamanda cinayet delili işlevi de görüyor.

Alınan beton ve kum numunelerinin tamamından deniz kabukları çıkması İstanbul'daki binaların durumun ne kadar dehşet verici boyutlarda olduğunu gözler önüne çıkarıyor. 

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