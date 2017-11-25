Samanyolu Haber /Gündem / Fehmi Koru'dan çarpıcı CIA ve Zarrab iddiası /25 Kasım 2017 00:39

Fehmi Koru'dan çarpıcı CIA ve Zarrab iddiası

Dönemin CIA direktör yardımcısı David S. Cohen’in ikisi 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan önce olmak üzere üç kez Ankara’ya gelerek, ‘Sarraf olayı’nın bir dava sürecine evrileceği konusunda AKP’yi uyardığı öne sürüldü.

Best of Reza Zarrab

CIA, Ankara’yı 17 Aralık öncesi ‘Sarraf olayı davaya evrilir’ diye iki kez uyarmış

Yıllarca AKP tepe yönetimine yakın bir gazeteci olarak Ankara kulislerinden bilgiler aktaran Fehmi Koru bugün ‘fehmikoru.com’da yer alan yazısında Sarraf davasına giden yıllar içinde hükümetin yaptığı hataları sıraladıktan sonra, “Bir bilgiyi burada paylaşayım” diyerek çarpıcı notlar aktardı.

“Yakın zamanlara kadar CIA direktör yardımcısı olan David S. Cohen 2015 yılı öncesinde Hazine bakan yardımcısıydı (CIA’den de ayrıldı, şimdi Harvard’ta bir bölümde araştırmacı). Cohen Hazine’de ikinci adam pozisyonunda bulunduğu dönemde, ilki Nisan 2011 olmak üzere (diğerleri Eylül 2012 ve Aralık 2013), tam üç kez ülkemize geldi ve her gelişinin sebebi o günlerin medyasında ‘Yetkililerle İran ambargosunu delme konusunu görüşmek’ olarak gazetelerde yerini aldı  (Diken’in notu: Gazete arşivlerindeki ziyaret takvimine göre, Cohen’in, son gelişi 17 Aralık soruşturmasının ertesi haftasına rastlıyor).

O gelişlerde konunun bir dava sürecine doğru evrileceği bilgisini görüştüğü herkesle paylaştı Amerikalı bürokrat.

En açık ifadelerle hem de.

Gelişlerden sonra, görüşmelerde adı geçen bankalarla ondan öğrenilen bilgilerin paylaşıldığını da biliyorum.

İddianamede 5 bankanın adının geçtiği haberi veriliyor, ama adı geçen bankalardan bir-ikisi, uyarılmaları üzerine, süreci en az zararla atlatmaya yarayacak bazı tedbirler aldı.”

Koru şu değerlendirmeyi yaptı: “Eğer AK Parti çevrelerinde konuşulanlar ve AK Parti’nin itibar ettiği yazarlar doğruysa ve ABD’ye anlaşarak gittiyse.. İran’daki ortağının yargılanıp idam cezasına çarptıldığını gören Rıza Sarraf bile.. kendince önlem almış demektir; muhtemelen başkalarını suçlayacak bilgi ve belgeleri de yanında götürerek…”
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