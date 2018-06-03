Samanyolu Haber /Gündem / Fehmi Koru’dan ‘güvenilir kurum’ anketi: ‘Sürprize hazır olun’ /03 Haziran 2018 14:29

Fehmi Koru’dan ‘güvenilir kurum’ anketi: ‘Sürprize hazır olun’

Seçime sayılı günler kala adaylar mitinglerini sıklaştırmaya partiler de vaatlerini meydanda anlatmaya başladı.

SHABER3.COM

24 Haziran seçimlerinin önceki seçimlere göre sonucu öngörülemeyen bir seçim olacağı yorumları öne çıkıyor. Sebebi ise kamuoyu araştırmalarının seçimin ikinci tura kalacağı yolunda genel bir kanaat ortaya koyması.

Erken seçim kararı alınmasından bu yana süreci irdeleyen yazılar kaleme alan Fehmi Koru ise “25 Haziran sabahına sürpriz bir sonuçla uyanabiliriz” diyor.

Adayların tümünün seçimi kazanacağından emin bir söylem içerisinde olduğunun altını çizen Koru, kimisinin ikinci turda seçimi alacağını kiminin ise ilk turda işi bitireceğini söylediğini hatırlatıyor.

“Güvenilir bir kurum” dediği bir kamuoyu araştırması firmasının yaklaşık 15 gün önce sahada gerçekleştirdiği son anketini paylaşan Koru, verilen cevaplardan son seçimden bu yana seçmen eğiliminde fazla bir değişiklik olmadığının ortaya çıktığını söylüyor.

“Cumhurbaşkanı seçimi az farkla ilk turda da sonuçlanabilir, az farkla ikinci tura da kalabilir” diyen Koru, “Milletvekili genel seçiminde AK Parti Meclis çoğunluğunu az farkla kazanabilir de, az farkla kaybedebilir de” diyor ve ekliyor:

“Tabii, anketçileri reddetmeyip görüş açıklayan denekler yakınımın ablası gibi kendisine yöneltilen sorulara doğru olmayan cevaplar veriyorlarsa, bu 25 Haziran sabahına sürpriz bir sonuçla da uyanabiliriz. Her sonuca hazırlıklı olun derim.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fehmi Koru’dan ‘güvenilir kurum’ anketi: ‘Sürprize... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Bir anda yolun ortasına indi!

Bir anda yolun ortasına indi!

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:33:24