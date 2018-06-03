Fehmi Koru’dan ‘güvenilir kurum’ anketi: ‘Sürprize hazır olun’

24 Haziran seçimlerinin önceki seçimlere göre sonucu öngörülemeyen bir seçim olacağı yorumları öne çıkıyor. Sebebi ise kamuoyu araştırmalarının seçimin ikinci tura kalacağı yolunda genel bir kanaat ortaya koyması.





Erken seçim kararı alınmasından bu yana süreci irdeleyen yazılar kaleme alan Fehmi Koru ise “25 Haziran sabahına sürpriz bir sonuçla uyanabiliriz” diyor.





Adayların tümünün seçimi kazanacağından emin bir söylem içerisinde olduğunun altını çizen Koru, kimisinin ikinci turda seçimi alacağını kiminin ise ilk turda işi bitireceğini söylediğini hatırlatıyor.





“Güvenilir bir kurum” dediği bir kamuoyu araştırması firmasının yaklaşık 15 gün önce sahada gerçekleştirdiği son anketini paylaşan Koru, verilen cevaplardan son seçimden bu yana seçmen eğiliminde fazla bir değişiklik olmadığının ortaya çıktığını söylüyor.





“Cumhurbaşkanı seçimi az farkla ilk turda da sonuçlanabilir, az farkla ikinci tura da kalabilir” diyen Koru, “Milletvekili genel seçiminde AK Parti Meclis çoğunluğunu az farkla kazanabilir de, az farkla kaybedebilir de” diyor ve ekliyor:





“Tabii, anketçileri reddetmeyip görüş açıklayan denekler yakınımın ablası gibi kendisine yöneltilen sorulara doğru olmayan cevaplar veriyorlarsa, bu 25 Haziran sabahına sürpriz bir sonuçla da uyanabiliriz. Her sonuca hazırlıklı olun derim.”