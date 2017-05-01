Samanyolu Haber /Gündem / Fehmi Koru bu defa açık açık söyledi /01 Mayıs 2017 00:45

Fehmi Koru bu defa açık açık söyledi

Gazeteci Fehmi Koru, "evet" kampanyasında yer almayan AK Parti kurucularına teşekkür edilmesi gerektiğini belirtti. Koru, "Onların 'evet' kampanyasına katılmamaları, konuşmamaları aslında bu kampanya için bence bir kazanım. Konuşsalar tersini söyleyeceklerdi" dedi.

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Fehmi Koru: AK Parti kurucularının 'evet' kampanyasına katılmamaları kazanım

Gazeteci Fehmi Koru, AK Parti kurucularının “evet” kampanyasına katılmamalarının, bu kampanya için kazanım olduğu söyledi.

Gazeteci Fehmi Koru, Medyascope yayınına katıldı. Koru, AK Parti kurucularının “evet” kampanyasında yer almamalarının, kampanyanın lehine olduğunu savundu. AK Parti kurucularından Abdullah Gül’ün, daha önce parlamenter sistemden yana açıklama yaptığını hatırlatan Koru, “Konuşsalar tersini söyleyeceklerdi. Onlara teşekkür etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı. Koru’nun açıklaması şu şekilde:

“Kurucu olarak gördükleri bir siyasi parti var, hala onun üyesi olmakla iftihar ediyorlar. Onun politikalarına benimsedikleri tavır ters bir tavır. Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi ne zaman kendisine ‘Hangi sistemi tercih etmemiz doğru olur?’ sorusu yöneltildiğinde, parlamenter sistemden yana olduğunu, başkanlık sisteminin Türkiye’ye uymayacağını açık açık söylemiş bir insan.  Hele ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ denildiği zaman ‘Başkanlık sistemine eğer geçmemiz gerekiyorsa yapılması gereken, ABD gibi demokratik bir ülkede var olan tarzda bir başkanlık sistemi tartışılabilir, düşünülebilir bir olaydır ama bize daha uygun olan parlamenter sistemdir’ diye açıklama yapmıştı.

Onların bu arada sessiz kalması, ‘evet’ kampanyasına katılmamaları, konuşmamaları aslında bu kampanya için bence bir kazanım. Konuşsalar tersini söyleyeceklerdi. Ben yazımda da söyledim, teşekkür etmeleri gerekir.”
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