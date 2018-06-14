FED'in faiz kararları Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.75-2.00 aralığına yükseltirken bu yıl iki faiz artırımı daha öngördü. Kararın özellikle yüksek cari açıklı ülke piyasalarını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan uzmanlar, “Gelişen ülkelerden para çıkışı hızlanacak. Türkiye ekonomisindeki sorunlar daha görünür hale gelecek” diyor.





"Para çıkışı hızlanacak"

