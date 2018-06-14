Samanyolu Haber /Ekonomi / FED'in faiz kararları Türkiye'yi nasıl etkileyecek? /14 Haziran 2018 12:36

FED'in faiz kararları Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Bu yıl için iki faiz artırımı öngören FED, ABD ekonomisinin iyileştiği yeni bir döneme işaret ediyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişen ülkeleri destekleme dönemi bitti.

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ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.75-2.00 aralığına yükseltirken bu yıl iki faiz artırımı daha öngördü. Kararın özellikle yüksek cari açıklı ülke piyasalarını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan uzmanlar, “Gelişen ülkelerden para çıkışı hızlanacak. Türkiye ekonomisindeki sorunlar daha görünür hale gelecek” diyor.

"Para çıkışı hızlanacak"

Koç Üniversitesi’nden Profesör Selva Demiralp “Fed artık destekleyici duruştan şahin duruşa geçti. Kararın Türkiye’ye etkisi olumsuz olacak, dolar endeksini güçlendirecek ve gelişen ülkelerden para çıkışını hızlandıracak” dedi.

"Piyasalar üzerindeki baskıyı arttıracak"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise bundan sonra piyasaların Avrupa Merkez Bankası kararına odaklanacağını belirtirken, söz konusu kararların gelişen piyasalar üzerindeki baskıyı artıracağını, özellikle yüksek cari açıklı ülke piyasalarının cezalandırılacağını söyledi.

Cumhuriyet
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