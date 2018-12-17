FED'in faiz artırma planını beğenmeyen Trump: Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor, zafere ulaşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırmayı planlamasını eleştirerek, "Fed'in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Trump, Fed'in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz artırmaması gerektiğine yönelik söylemlerini sürdürdü.





'PARİS YANIYOR, ÇİN AŞAĞI YUVARLANIYOR, ZAFERE İNANIN'





Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Fed'in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere ulaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Trump, son aylarda Fed'i faiz artırımlarına devam ettiği için pek çok eleştirmişti. Bir açıklamasında, "Fed benim için en büyük tehdit" ifadesini kullanan Trump, ABD borsalarındaki sert kayıplarda da bankayı sorumlu tutmuştu.

'ONU KOVMAYACAĞIM'