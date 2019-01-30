Samanyolu Haber /Dünya / FED'den faiz kararı /30 Ocak 2019 22:25

FED'den faiz kararı

ABD Merkez Bankası FED politika faizini %2.25 – %2.50 aralığında sabit tuttu.

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Fed açıklamasından ek kademeli faiz artırımı ifadesi kaldırıldı. ABD Merkez Bankası ileri dönemdeki hareketlere ilişkin "sabırlı" olmayı taahhüt etti. Fed'in bilanço normalleştirmesinde ayarlamaya gitmeye hazırlandığı belirtildi. Karar metninden "risk dengesi" ibaresi kaldırıldı.

Fed'e göre harcamalar güçlü artış kaydederek yatırımlar ılımlılaştı. Açıklamada çekirdek ve manşet enflasyonun yüzde 2'ye yakın kaldığı belirtilirken anket bazlı enflasyon beklentilerinin çok az değiştiğinin altı çizildi. ABD Merkez Bankası bilanço daraltma miktarını aylık 50 milyar dolarda tuttu.

Federal fonlama faizinin temel para politikası aracı olduğu tekrarlanan Fed'in açıklamasında piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergelerinin son aylarda gerilediği ifade edildi.

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