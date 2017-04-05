FED tutanakları sonrası dolar fırladı!

FED tutanakları sonrası dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde!







Fed’in bugün açıklanan tutanaklarında, “kademeli faiz artışlarının uygun olduğu görüşünün sürdüğü” belirtildi ve ayrıca “faiz artışı gelişmelerine” ilişkin değerlendirmeyi de “gerektiği takdirde değiştirmeye hazır olduklarının” altı çizildi.





Bu gelişmenin ardından dolar 3.7080 liraya kadar çıkarken, parite etkisinden euro da 3.9585 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.70 – 3.71 lira ve euro da 3.94 – 3.95 lira aralığında hareket etmeye başladı.