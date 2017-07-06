FED tutanakları açıklandı, Para piyasalarına dikkat...

Washington’da açıklanan 13-14 Haziran’daki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, “Bazı yetkililer sürecin başlangıcının duyurusunu birkaç ay içinde yapmayı tercih ediyorlar,” ve diğer bazıları ise, kararın yılın ilerleyen dönemlerine ertelenmesinin, ekonomik aktivite ve enflasyon görünümünün değerlendirilmesi için ilave zaman kazanılmasına olanak sağlayacağını kaydetti.





FED politika yapıcıları, Haziran ayında, gösterge faizi bu yıl ikinci kez artırdı ve yüzde 1 ile yüzde 1.25 aralığına yükseltti ve yaptıkları açıklamada, para politikasını “genişlemeci” olarak tanımladı. Tutanaklara göre, yetkililer, kademeli faiz artırımlarına olan desteklerini tekrarladılar.





FED yetkilileri söz konusu toplantıda bilanço politikalarını güncelledi ve bilançonun küçültülmesinin kademeli olacağı şeklinde bir yol belirledi. ABD merkez bankası, 4.5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan bilançoyu, uzun vadeli faizleri sarsmadan azaltmaya başlamak, politika faizini de aşamalı olarak yükseltmek istiyor. Tutanaklar, FED yetkililerinin bilançoyu küçültmeye bu yıl başlamak istediklerini gösterdi.





FED, Haziran ayında, Hazine tahvillerinde vadesi dolanları ilk başta her ay 6 milyar dolar azaltacağını, ardından 12 ay boyunca üç ayda bir bu tutarı aylık toplam 30 milyar dolara ulaşana kadar aylık 6 milyar dolar artıracağını kaydetti.





Özel sektör ve mortgage destekli tahvillerde bu azaltma aylık 4 milyar dolarla başlayacak, 12 aylık dönemde, her üç ayda bir, aylık toplam 20 milyar dolara ulaşana dek, aylık 4 milyar dolar artırılacak.

Tutanaklara göre, FED yetkilileri aynı zamanda finansal koşulları da görüştü. Tutanaklara göre, bazı yetkililer, yatırımcılar arasında “artan risk toleransının” varlık fiyatlarını yükseltebileceğini kaydederken, diğer bir kısım yetkili de “bastırılmış piyasa volatilitesinin” finansal istikrar risklerine neden olabileceğini vurguladı.

İstanbul menkul Kıymetler Borsası'nda ABD doları günü 3.6119 Türk Lirası'ndan kapatırken, Euro ise günü 4.0997 Türk Lirası'ndan kapattı.