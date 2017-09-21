Fed kararını açıkladı! Dolar yükselişe geçti

Fed ekim itibariyle bilanço küçültmeye başlayacağını açıkladı. 2017’de bir faiz artışı daha yapılacağının sinyalleri verildi.

21:00’da açıklanan kararın ardından dolar/TL’de 3.48’in üzerinde hareket gözlendi. Dolar/TL saat 21:03’te 3.49’u aşarken 21:25’te 3.50’yi de aştı. Dolar Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasının ardından 3.51 sınırını da geçti.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

FOMC faiz kararını 9’a karşı 0 oyla aldı.

Fed ekim ayı itibariyle bilançosunu 10 milyar dolar azaltmaya başlayacak.

İşte Fed Başkanı Janet Yellen konuşmasından satır başları:

Genişlemeci para politikası istihdam güçlenmesi ile desteklenmeli.

Enflasyonda görülen zayıflığın geçici olduğunu düşünüyorum.

Faiz artırım programımız değişmedi. Fed ekonominin aşırı ısınmasına izin vermeyecek.

Negatif ekonomik şoklar bizi 0 faiz bandına dönmeye zorlayabilir.

‘FED ILIMLI SEYRİNİ KORUDU’





İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde Fed’in beklentilerde olduğu gibi faizlere dokunmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: Fed beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi ve politika faizini %1-1.25 aralığında bıraktı. Açıklama metninde tahvil azaltımına Ekim ayında başlayacağını net bir şekilde belirtiyor. Karar metninde sabit yatırımlardaki artışa dikkat çekerken, ekonomi konusundaki genel ılımlı seyrini korumuş. Diğer yandan kasırgaların ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin geçici olacağını ifade ediyor. Fed metinde ayrıca yükselen benzin fiyatları ve kasırgaların etkilerinin enflasyonda geçici bir yükselişe neden olacağını da belirtiyor.

‘EKİM AYI OLUMLU’





Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan piyasaların kademeli faiz artırımına odaklanan bakışının değişmediğini belirterek kararı şu sözlerle değerlendirdi: Fed üyelerinin çoğunluğunda Aralık ayında faiz artırım isteği söz konusu. Bununla birlikte 2018 dengeleri hassas olsa da faiz patikası 2018 için de beklendiği gibi gidecek. Buna karşın Aralık ayında bir faiz artırımı olduğunda Fed, gerileyen enflasyona kaytısız kalmak istemeyebilir ve 2018 için faiz artırım beklentilerini aşağı çekebilir.

Şimdilik bunun için erken fakat PCE enflasyondaki aşağı yönlü revizeler (hem Eylül hem de Haziran toplantısında) bu yönde bir mesaj veriyor. Sonucu sert olmasa da Dolar pozitif yorumlamaktayız. Bilanço küçültmenin Ekim ayında başlaması da yine olumlu ve beklenen bir durum. Operasyonel olarak piyasayı zora sokacak hamleler değil. Biz yine “kademeli” faiz artırımına odaklanacağız.