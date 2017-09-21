Samanyolu Haber /Gündem / FED kararını açıkladı... Dolar tırmanışta geçti /21 Eylül 2017 00:39

FED kararını açıkladı... Dolar tırmanışta geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faizleri 1.00-1.25 aralığında sabit bıraktı. Fed ekim ayı itibariyle bilanço daralmasına başlayacak. Kararın ardından dolar/TL 3.51'i de aştı. İşte uzmanların yorumlarıyla Fed kararının detayları...

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Fed kararını açıkladı! İşte doların tepkisi

Fed ekim itibariyle bilanço küçültmeye başlayacağını açıkladı. 2017’de bir faiz artışı daha yapılacağının sinyalleri verildi.

21:00’da açıklanan kararın ardından dolar/TL’de 3.48’in üzerinde hareket gözlendi. Dolar/TL saat 21:03’te 3.49’u aşarken 21:25’te 3.50’yi de aştı. Dolar Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasının ardından 3.51 sınırını da geçti.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

FOMC faiz kararını 9’a karşı 0 oyla aldı.

Fed ekim ayı itibariyle bilançosunu 10 milyar dolar azaltmaya başlayacak.

İşte Fed Başkanı Janet Yellen konuşmasından satır başları:

Genişlemeci para politikası istihdam güçlenmesi ile desteklenmeli.

Enflasyonda görülen zayıflığın geçici olduğunu düşünüyorum.

Faiz artırım programımız değişmedi. Fed ekonominin aşırı ısınmasına izin vermeyecek.

Negatif ekonomik şoklar bizi 0 faiz bandına dönmeye zorlayabilir.


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