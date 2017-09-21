FED kararını açıkladı... Dolar tırmanışta geçti

Fed kararını açıkladı! İşte doların tepkisi
Fed ekim itibariyle bilanço küçültmeye başlayacağını açıkladı. 2017’de bir faiz artışı daha yapılacağının sinyalleri verildi.
21:00’da açıklanan kararın ardından dolar/TL’de 3.48’in üzerinde hareket gözlendi. Dolar/TL saat 21:03’te 3.49’u aşarken 21:25’te 3.50’yi de aştı. Dolar Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasının ardından 3.51 sınırını da geçti.
KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI
FOMC faiz kararını 9’a karşı 0 oyla aldı.
Fed ekim ayı itibariyle bilançosunu 10 milyar dolar azaltmaya başlayacak.
İşte Fed Başkanı Janet Yellen konuşmasından satır başları:
Genişlemeci para politikası istihdam güçlenmesi ile desteklenmeli.
Enflasyonda görülen zayıflığın geçici olduğunu düşünüyorum.
Faiz artırım programımız değişmedi. Fed ekonominin aşırı ısınmasına izin vermeyecek.
Negatif ekonomik şoklar bizi 0 faiz bandına dönmeye zorlayabilir.