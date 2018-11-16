Fed Faiz artırımına ara verebilir













BirGün gatesinde yer alan habere göre Powell, çarşamba günkü konuşmasında görünümle ilgili olarak genellikle iyimser olmasına karşın 2019'da büyümenin önünde oluşabilecek üç potansiyel engelden bahsetti.





Powell’a göre bu engeller; yurt dışı talebin yavaşlaması, yurt içinde mali teşviğin etkisinin geçmesi ve Fed'in geçmiş faiz artırımlarının geç gelen ekonomik etkisi.





Fed'in aralık ayında bu yılın dördüncü faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Powell, hisse senedi piyasasında son dönemdeki satış dalgasına vurgu yapmayıp ekonominin performansını öne çıkararak faiz artırımına gidileceği yönündeki yatırımcı beklentisini olumsuz yönde etkilemedi.





Buna karşın büyüme önündeki olası engellere dair yorumu, Fed'in gelecek yıl kaç kez faiz artırımına gideceğine ilişkin soru işareti oluşturuyor.





Politika yapıcıların eylül ayındaki medyan tahmini 2019'da üç kez 25 baz puanlık faiz artırımına gidileceği yönündeydi. Bununla birlikte 12 yetkilinin görüşü, 2, 3 ve 4 kez faiz artırımına gidileceği senaryoları arasında eşit dağılıyor.





Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin ekonomik tahminleri 18 – 19 Aralık toplantısında güncellenecek.





Morgan Stanley'in baş ABD ekonomisti Ellen Zentner, FOMC'nin aralık faiz artırımı sonrasında gelecek yıl iki kez daha faiz artırmasını ve sonra politika duruşunu sabit tutmasını beklediğini dile getirdi. Zentner'ın beklentisinin ardındaysa ABD büyümesinde yavaşlama beklentisi var.





Zentner'ın tahmini, Fed fonlama oranı vadeli kontratları piyasasındaki işlemlere bakılacak olursa yatırımcı beklentileriyle aynı doğrultuda bulunuyor. Böyle bir durumda Fed'in fonlama oranı hedefi yüzde 2.75 ile yüzde 3 arasında, politika yapıcıların eylül medyan tahminine göre nötr faiz olarak belirlediği seviyede kalacak.