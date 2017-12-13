Fed beklenen faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı.





Fed Başkanı Janet Yellen'in görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklanan faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltildi.





Fed yeni faiz kararını ise Ocak 2018 açıklayacak. Yeni başkanlı Fed ilk kez Mart 2018'de toplanacak.





Dolar ne tepki verdi?





Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentisiyle rekora yakın seviyelerden gerileyen Dolar/TL yeni güne hafif düşüşle 3.83 seviyelerinde başladı, ilerleyen saatlerde 3.85'i aştı. Akşamki Fed kararı öncesi 3.83 seviyelerinden 3.85'e yükseldi. Sonrasında ise dolar 3.82 seviyesine kadar gevşedi.





Beklentiler artış yönündeydi





Federal Açık Piyasa Komitesi'den (FOMC) beklentilerini paylaşan Amerikalı ekonomistler, bankanın politika faizini, güçlü istihdam ve büyüme performansına bağlı olarak 25 baz puan artırmasına zaten garanti gözüyle bakıyordu.





FOMC’nin yılın son toplantısında üçüncü kez faiz artışına gitmesini halihazırda fiyatlamış olan piyasalar ise bankanın faiz kararından ziyade gelecek yıla yönelik faiz projeksiyonlarını merakla bekliyordu. Fed enflasyonun yüzde 2 seviyesinde stabilize olmasını hedefliyordu





Janet Yellen’ın son toplantısı





ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı 2 Kasım tarihinde aday göstermişti. Böylelikle ABD Başkanı Trump son 40 yıldır ilk kez bir Fed başkanını ikinci kez aday göstermemiş olmuştu. Powell'ın Fed'in direksiyonuna geçebilmek için Senato'nun da onayını alması gerekiyor.





100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat 2018'de dolacak. Powell da böylelikle ilk toplantısını Mart ayında yapacak.