Samanyolu Haber /Dünya / FBI'dan fidye isteyen hackerlar 11 Eylül dosyalarını yayınlamaya başladı /05 Ocak 2019 20:00

FBI'dan fidye isteyen hackerlar 11 Eylül dosyalarını yayınlamaya başladı

Geçen hafta 11 Eylül saldırılarıyla ilgili 18 bin belgeye ulaştıklarını ve kendilerine fidye ödenmezse belgeleri açıklayacaklarını duyuran uluslararası bilgisayar korsanları grubu The Dark Overlord, ellerindeki belgelerin 650'sini yayınladı.

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Bitcoin ile 2 milyon dolar fidye talep eden korsanlar kendilerine ödeme yapılmadığı takdirde açıklayacakları belgelerin 11 Eylül 2001 tarihindeki pek çok üzeri örtülü olayı açığa çıkaracağı ve bunun ABD derin devleti için çok yıkıcı sonuçlar doğuracağı yönünde tehditte bulunuyorlar.

The Dark Overlord, söz konusu belgeleri ABD hükümeti, FBI, Federal Havacılık İdaresi, Adalet Bakanlığı ile sigorta şirketlerinden ve hukuk bürolarından sızdırdığını belirtiyor.

Grubun belgelerin ilk kısmını yayınlamasını sağlayan 12 bin dolarlık Bitcoin ise bilgileri ele geçirilen şirketlerin değil, belgelerde ne olduğunu öğrenmek isteyen insanların The Dark Overlord'a yolladığı miktar. Korsanlar gönderilen bu miktarın ardından 650 belgeyi yayınladı. Ancak bu belgelerde saldırıya dair çok önemli bir bilgi bulunmadı.

The Dark Overlord geçtiğimiz yıl, internet üzerinden film ve dizi içeriği sağlayan ABD şirketi Netflix'in, Orange Is The New Black adlı dizisinin yeni sezonuna yayınlanmadan önce erişip, Netflix'ten fidye istemiş olumsuz yanıt alınca da dizinin henüz yayınlanmamış yeni sezon bölümlerini internette paylaşmıştı.

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