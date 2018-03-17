Samanyolu Haber /Gündem / FBI yöneticisi emekliliğine iki gün kala gitti /17 Mart 2018 14:52

FBI yöneticisi emekliliğine iki gün kala gitti

ABD'de FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe emekliliğine iki gün kala görevinden alındı.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Jeff Sessions konuyla ilgili yaptığı açıklamada yürütülen iç soruşturma sonucuna göre McCabe'in kurumla ilişiğini kestiklerini duyurdu.

Başkanlık seçimi sonrası açılan Rusya soruşturmasına bakan isimlerden biri olan McCabe, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin hedefindeydi.

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu.

Daha önce de Rusya soruşturması kapsamında 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey Trump tarafından kovulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FBI yöneticisi emekliliğine iki gün kala gitti Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:50