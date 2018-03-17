FBI yöneticisi emekliliğine iki gün kala gitti

Adalet Bakanı Jeff Sessions konuyla ilgili yaptığı açıklamada yürütülen iç soruşturma sonucuna göre McCabe'in kurumla ilişiğini kestiklerini duyurdu.





Başkanlık seçimi sonrası açılan Rusya soruşturmasına bakan isimlerden biri olan McCabe, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin hedefindeydi.





29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu.





Daha önce de Rusya soruşturması kapsamında 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey Trump tarafından kovulmuştu.