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FBI Trump'a soruşturma açtı
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FBI Trump'a soruşturma açtı
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20 Mart 2017 18:23
FBI Trump'a soruşturma açtı
FBI Direktörü James Comey, Donald Trump ile Rusya arasındaki ilişkinin FBI soruşturması altında olduğunu ilk kez resmi olarak açıkladı
SHABER3.COM
ABD'de Donald Trump'ın başkanlığa seçildiği seçimlerin ardından gündeme bomba gibi düşen, Rusya'nın seçim sonuçlarına müdahale ettiği iddiası Temsilciler Meclisi'nde tartışılıyor.
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