FBI ajanı mahkemede: 'Ekim Alptekin bize Gülen'e yapıştıracak çamur istedi, bulamazsanız üretin' dedi

İran asıllı Amerikalı iş adamı Bijan Kian’ın yargılandığı davada üçüncü gün tamamlandı. Bugünkü duruşmaya Türk hükümeti ile Kian arasında köprü görevi gören Ekim Alptekin ve Washington’da yaptığı yasa dışı faaliyetler damga vurdu.





“ALPTEKİN GÜLEN ALEYHİNE DELİL ÜRETMEMİZİ İSTEDİ”





“Alptekin bize ’Ben çamur istiyorum. Bulamıyorsanız üretemez misiniz?’ diye sordu. Onu bir terörist olarak gösterecek somut deliller üretmek için uğraşıyordu” dedi. Kronos'ta yer alan Sıtkı Özcan imzasıyla çıkan haberde uzun yıllar FBI’da görev yapmış emekli ajan Brian McCauley, tanık olarak katıldığı duruşmada Flynn Grubu adına çalıştığı süre zarfında Alptekin’in kendisinden pek çok kanunsuz talepte bulunduğunu söyledi. Gülen hakkında açık kaynaklardan hazırladıkları raporların Türk iş adamını memnun etmediğini belirten McCauley,dedi.





Davalı Bijan Kian’ın da projeye büyük önem verdiğini anlatan McCauley, “Bijan Türkiye projesinin iki aşamalı olacağını, yaklaşık 400 bin dolarlık ilk aşamayı geçmeyi başarırsak ikinci aşamada 5 milyon dolar alacağımızı söyledi” diye konuştu. Emekli FBI ajanı, savcının sorusu üzerine, ‘ilk aşamadaki başarı’ beklentisinin, ‘Gülen’i suçlu gösterecek delilleri üretebilmek’ olduğunu ifade etti.





Ekim Alptekin’den gelen ‘sahte delil üretme’ isteğini şaşkınlıkla karşıladığını kaydeden McCauley, Türk iş adamının ayrıca, Washington’da yaşayan Gülen’e yakın bazı isimlerin fiziki takip altına alınmasını ve telefonlarının dinlenmesini talep ettiğini söyledi. “Bu kişilerin neler yaptıklarını, kimlerle görüştüklerini ve hangi milletvekilleriyle tanıştıklarını öğrenmek istiyordu” diyen eski FBI yetkilisi, Alptekin’in bu istediğini, “Sen neden bahsettiğinin farkında mısın?” diyerek reddettiğini anlattı.





GÜLEN’İN KAÇIRILMASI TEKLİFİ ALPTEKİN’DEN GELMİŞ





Flynn Grubu eski çalışanı McCauley’nin anlattığına göre Türk hükümetinin yasa dışı talepleri bunlarla sınırlı kalmadı. 2016 yılının Eylül ayında New York’ta gerçekleşen bir toplantıyı mahkemede detaylarıyla paylaşan eski FBI görevlisi, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekim Alptekin’in katıldığı bu toplantıda, Ekim Alptekin’in CIA eski başkanı James Woolsey’den ‘garip’ bir talepte bulunduğunu söyledi. Talebin detaylarına girmeyen McCauley, bu ifadesiyle Woolsey’in çok tartışılan ‘Gülen’i kaçırma’ açıklamasını doğrulamış oldu. CIA eski başkanı Woolsey, daha önce katıldığı bir canlı yayında Türk yetkililerle New York’ta gerçekleştirilen bir toplantı sırasında ‘Gülen’i Pensilvanya’daki ikametgahından kaçırarak Türkiye’ye kaçırma’ planı yapıldığını anlatmış ve bu isteği kesin bir dille reddettiğini açıklamıştı. McCauley de bugünkü mahkemede Woolsey’in tekliften rahatsız olduğunu ve bu rahatsızlığını toplantı katılımcılarına belli ettiğini söyleyerek, eski CIA başkanının daha önceki sözlerini onaylamış oldu.





FBI’IN GİZLİ DOSYALARINA ERİŞME ÇABASI





McCauley ayrıca Türk yetkililerle yapılan bu toplantıya giderken Bijan Kian’ın kendisine ‘FBI’ın gizli dosyalarına erişim imkanı olup olmadığı’ sorduğunu anlattı. “Kian’a, artık emekli olduğum için hiçbir gizli dosyaya ulaşma şansım olmadığını söyledim” diyen eski FBI ajanı, katılmak için 5 bin dolar aldığı bu toplantıdan sonra Flynn Grubu için sadece açık kaynaklardan derlemeler yaptığını kaydetti.





“GÜLEN’İN TERÖRİST OLDUĞUNU SÖYLEMEMİ İSTEDİLER, HERHANGİ BİR KANIT OLMADIĞI İÇİN REDDETTİM ”







Flynn Grubu’un Türk hükümetiyle yaptığı anlaşma sonrası ABD Kongresi’nde de Gülen aleyhine çalışmalar da yapıldığını dile getiren Brian McCauley, Bijan Kian’ın milletvekili Dana Rohrabacher’la yapacağı bir görüşmeye kendisini de götürmek istediğini söyledi. Kian’ın toplantı öncesi özel bir talepte bulunduğunu belirten eski FBI ajanı, “Bijan benden onunla birlikte gidip Rohrabacher’a Gülen’in bir terörist olduğunu söylememi istedi” dedi. Bu talebi kesin bir dille reddettiğini ve toplantıya katılmadığını aktaran McCauley, “Gülen’in terörist olduğunu söyleyemezdim çünkü araştırmalarımda bu yönde bir bulguya rastlamadım.” diye konuştu.





NEDİM ŞENER, AHMET ZEKİ ÜÇOK VE İSMAİL HAKKI PEKİN DE DAVA DOSYASINDA





Flynn Grubu’nun Türk hükümeti adına yürüttüğünü projenin koordinatörlüğünü yapan Michael Boston ise anlaşmanın tek amacının ‘Gülen’i suçlu göstererek Türkiye’ye iadesini sağlamak’ olduğunu söyledi. McCauley’nin ardından tanık sandalyesine oturan Boston, “Projenin nihai hedefi, ABD güvenlik güçleri ya da milletvekillerinin Adalet Bakanlığı’na Gülen hakkında bir ‘suçlu tavsiye belgesi’ göndermesini sağlayıp bu ülkedeki yasal statüsünü değiştirmek ve onu iade ettirmekti” dedi. Bu amaçla ABD Kongresi’nin önde gelen isimleriyle toplantılar yaptıklarını kaydeden Boston, kamuoyunu yönlendirmek amacıyla da özel bir belgesel projesi başlatıldığını ifade etti.





Belgeselin çekimi için daha önce CNN’e bazı projeler yapmış bir gazeteciyle anlaştıklarını belirten Boston, Türkiye’den Nedim Şener, Ahmet Zeki Üçok ve İsmail Hakkı Pekin’in katıldığı belgeselin koordinatörlüğünü Bijan Kian’ın bizzat üstlendiğini söyledi. Boston, belgeselin Gülen’i ‘terörist olarak yaftalamayı ve onu bir molla gibi gösterme’yi amaçladığını kaydetti. Çekimlerin Washington’da bir otelde yapıldığını anlatan Flynn Grubu eski çalışanı, “Bu projede Gülen, mümkün olan en kötü şekilde yansıtılmaya ve radikal bir terörist gibi gösterilmeye çalışılıyordu” diye konuştu.





Belgeselin çekimlerinde görev alan kameraman David Enders ise Bijan Kian’ın projenin Flynn Grubu’yla irtibatını gizlemeye özel bir çaba harcadığını söyledi. Enders, Kian’ın, Nedim Şener, Ahmet Zeki Üçok ve İsmail Hakkı Pekin’in bulunduğu odaya ekipmanlarını tek seferde çıkarmasına izin vermediğini, dikkat çekmemek için malzemeleri parça parça çıkarmasını söylediğini anlattı. Türkiye’den gelen konukların bağımsız gibi gösterilmeye çalışılan projeyi Kian’ın yönettiğini bildiğini söyleyen Enders, “Çekim sırasında Kian oteldeydi. Soruları o hazırladı ve spikere verdi” dedi.





GÜLEN’E YAKIN 4 İSİM ÖZEL TAKİP ALTINDA





Flynn’in şirketinden bağımsız olarak Ekim Alptekin’le çalışan emekli FBI ajanı John Elliott ise Türk iş adamının özel isteğiyle Fethullah Gülen’e yakın dört ismi takip altına aldığını söyledi. Elliott, Alptekin’in hakkında bilgi istediği bu isimlerin Mehmet Ali Şengül, Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu ve Osman Şimşek olduğunu söyledi. Yaklaşık üç ay boyunca bu kişiler üstüne çalıştığını anlatan Elliott, 2017 yılının Şubat ayında 4’ü bu şahıslara, 3’ü ise direkt olarak Fethullah Gülen’e ait olmak üzere toplam 7 dosyayı Ekim Alptekin’e sunduğunu açıkladı.





Yine bu süreçte Flynn Grubu adına Gülen’e yakın kurumların ABD’deki faaliyetleri üzerine özel bir rapor hazırlayan emekli FBI görevlisi Thomas Neer ise çalışması kapsamında Gülen’le ilişkili kurumlara dair herhangi bir kanuna aykırılıkla karşılaşmadığını ve 80 sayfalık raporunda bunu belirttiğini söyledi.