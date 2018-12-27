Samanyolu Haber /Gündem / Fazıl Say Erdoğan'ı konserine davet etti /27 Aralık 2018 14:25

Fazıl Say Erdoğan'ı konserine davet etti

Piyanist Fazıl Say'ın 18 Ocak günü düzenleyeceği konsere Tayyip Erdoğan’ı da davet ettiği iddia edildi.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Büyükşehirlere yeni protokol" başlığıyla yayımlanan yazısında "Fazıl Say’a bu hükümet döneminde kimse salon vermedi. Hatta o noktaya geldi ki bazen konserleri iptal edildi; peki ne eksildi Fazıl Say’ın sanatçılığından; dünyaca tanınır olmasından?" ifadesini kullandı.

"Sadece konseri iptal eden, salon vermeyenlerin utancı olarak kaldı, o kadar" diyen Sarıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

— Bir süre önce annesini kaybettiğinde de ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da arayıp taziyelerini iletti. Fazıl Say, o anı anlatırken "Cumhurbaşkanı’nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti. Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti” dedi. Kendisini arayıp sahiplendiği için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ettiğini de aynı samimiyet cümlesiyle söyledi. Bakın sonrasında ne olmuş; Fazıl Say, 18 Ocak günü düzenleyeceği 'Truva Sonatı' Ankara Prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etmiş. Cumhurbaşkanı davete katılır mı? Fazıl Say’ı dinleyen kesimin salonda tepkisinden çekinip gitmemezlik eder mi? Hiç sanmıyorum...
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