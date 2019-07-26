Samanyolu Haber /Gündem / Fatma öğretmen desteğiniz bekliyor /26 Temmuz 2019 14:50

Fatma öğretmen desteğiniz bekliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe bahanesiyle perişan ettiği ailelerden biri de Görmez ailesi. Fatma Görmez, Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edildi. Eşi attığı tweet yüzünden tutuklandı. Acılara dayanamayan oğlu 14 yaşında vefat etti. Fatma öğretmen 29 kiloya kadar düştü. Tek isteği var eşinin serbest bırakılması. Fatma öğretmen için açılan imza kampanyasında iki günde 1.500'den fazla imza toplandı.

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası yaşanan insan hakları ihlallerinin ölümün kıyısına sürüklediği Fatma Görmez için Advocates of Silenced Turkey’in (AST) change.org’da başlattığı kampanyada iki günde 1.500'den fazla imza toplandı.

Fatma Görmez, 15 Temmuz sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten uzaklaştırıldı. 

EŞİ TUTUKLANDI, OĞLU 14 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Görmez, eşi Bekir Görmez’in bir tweet yüzünden tutuklanması sonucu tek başına kaldı.

Yaşadığı sıkıntılar sebebiyle rahatsızlanan 14 yaşındaki oğlu, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Bu sırada yaptığı tüm çağrılara rağmen eşinin oğlunu son kez görmesine izin verilmedi.

TEK İSTEĞİ VAR: EŞİMİ SERBEST BIRAKIN

Anne Görmez de çektiği sıkıntılar neticesinde önce böbreğini ve işitme duyusunu kaybetti, ardından kalp sağlığı sıkıntıya girdi. Arka arkaya geçirdiği iki ameliyatın ardından 29 kiloya kadar düşen Görmez’in tek isteği eşinin tutuksuz yargılanması.

Hayatına bir hastane odasında devam eden anne Görmez, eşinin kendisi ve 14 yaşındaki kızı ile ilgilenebilmesi için serbest kalmasını talep ediyor.

Eşi tutuklanan, 14 yaşındaki oğlu vefat eden Fatma Görmez 29 kiloya düştü. Tek dileği var eşinin tutuksuz yargılanması.

BU DRAMIN SON BULMASI İÇİN İMZA KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Bold'un haberine göre AST, Görmez’in bu talebine destek vermek için change.org‘da imza kampanyası başlattı. Kampanyayı iki günde 1.500’den fazla imza aldı. 

Görmez’in dramının son bulması için başlatılan kampanya sosyal medyada da #FreeBekirGormez #DoNotLetFatmaGormezDie #BekirGörmezTahliyeEdilsin #FatmaGörmezÖlmesin hastagleri ile yürütülüyor.

AST, tüm insan hakları savunucularını 29 kiloya kadar düşen Fatma Görmez’in dramının son bulması için düzenlenen kampanyaya @silencedturkey isimli Twitter hesabından ve kurumun www.silencedturkey.org adlı internet sitesinden destek vermeye çağırıyor.
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