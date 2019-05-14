Fatma Girik'ten, Erdoğan'ın sanatçılarla ilgili sözlerine cevap

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sanatçının siyasete karışmaması gerektiği” ifadelerine yanıt verdi. Girik, “Sanatçı bu ülkede yaşamıyor mu?" dedi.





Yeşilçam’ın ünlü yıldızı Fatma Girik de, “Her şey çok güzel olacak” dedi. Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’na tam destek veren Fatma Girik, yaptığı açıklamada, “İmamoğlu’nu sonuna kadar destekliyorum. Yine kazanacak, bundan eminim” diye konuştu. Fatma Girik, “Artık Cem Yılmaz’ı sevemem” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de esprili bir dille yanıt verdi ve “Cem Yılmaz bu sözlere çok üzülmüştür, ‘Bahçeli beni sevmiyor’ diye oturup ağlamıştır” açıklaması yaptı.





"Sanatçı bu ülkede yaşamıyor mu?"

Girik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İmamoğlu’na destek açıklamaları yapan sanatçıları kast ederek, “Sanatçının siyasete karışmaması gerektiği” yönündeki sözleri için ise, “Sanatçı bu ülkede yaşamıyor mu? Elbette ülkemizi ilgilendiren konularda görüşlerini açıklayacak” dedi.