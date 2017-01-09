Fatih Tezcan'a Hakan Şükür'e hakaretten hapis cezası

Fatih Tezcan'a Hakan Şükür cezası





AKP'li televizyon yorumcusu Fatih Tezcan, eski milli futbolcu Hakan Şükür’e yönelik "omurgasız vatan haini" hakaret ifadeleri sebebiyle hapis cezası aldı.







HAKİMLERE TERÖR SUÇLAMASI





Tezcan kararı kendi sosyal medya hesabından duyurdu. “Bakırköy Adliyesi'ndeki F...'cü Hakimler F...'cü Hakan Şükür'e hakaretten şahsıma hapis cezası verdiler. Almanya Belçika Programı'mız iptal!” diye yazan Tezcan “Hakan Şükür terörden aranıyor ve firarda. Fatih Tezcan'a hapis kararınız zaten Yargıtay'dan dönecek, infazı kaldırın denildi. Kaldırmadılar!” ifadelerini kullandı.













ATATÜRK'E HAKARETTEN CEZA





Tezcan Atatürk hakaret ettiği gerekçesiyle de daha önce 1 yıl hapis cezası almıştı.













