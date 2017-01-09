Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Tezcan'a Hakan Şükür'e hakaretten hapis cezası /09 Ocak 2017 17:23

Fatih Tezcan'a Hakan Şükür'e hakaretten hapis cezası

Fatih Tezcan'a, Hakan Şükür'e hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verildi. Tezcan kararı Bakırköy Adliyesi'ndeki F...'cü hakimlerin verdiğini ileri sürdü.

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Fatih Tezcan'a Hakan Şükür cezası

AKP'li televizyon yorumcusu Fatih Tezcan, eski milli futbolcu Hakan Şükür’e yönelik "omurgasız vatan haini" hakaret ifadeleri sebebiyle hapis cezası aldı.

HAKİMLERE TERÖR SUÇLAMASI

Tezcan kararı kendi sosyal medya hesabından duyurdu. “Bakırköy Adliyesi'ndeki F...'cü Hakimler F...'cü Hakan Şükür'e hakaretten şahsıma hapis cezası verdiler. Almanya Belçika Programı'mız iptal!” diye yazan Tezcan “Hakan Şükür terörden aranıyor ve firarda. Fatih Tezcan'a hapis kararınız zaten Yargıtay'dan dönecek, infazı kaldırın denildi. Kaldırmadılar!” ifadelerini kullandı.



ATATÜRK'E HAKARETTEN CEZA

Tezcan Atatürk hakaret ettiği gerekçesiyle de daha önce 1 yıl hapis cezası almıştı.



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