Fatih Tezcan eski eşini ölümle tehdit etti!





Tezcan Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nı ekleyerek yaptığım paylaşımlarda "Sözgelimi, bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse, devlet bu konuda ne diyecektir?" diye yazdı. Açık ölüm tehdidinin üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen Tezcan hakkında hiç bir işlem yapılmadı. işte o tweetler:





"Bugün yasal olarak çocuklarımla olma günümken anne 2 oğlumu 1 kızımı kaçırdı. Bilginize.



