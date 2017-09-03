Fatih Tezcan eski eşini ölümle tehdit etti!

Tezcan Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nı ekleyerek yaptığım paylaşımlarda "Sözgelimi, bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse, devlet bu konuda ne diyecektir?" diye yazdı. Açık ölüm tehdidinin üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen Tezcan hakkında hiç bir işlem yapılmadı. işte o tweetler:
"Bugün yasal olarak çocuklarımla olma günümken anne 2 oğlumu 1 kızımı kaçırdı. Bilginize.
Bayramlar başta olmak üzere bütün hayatları boyunca babalara bu velayet işkencesini çektiren devlet yetkilileri, çocuklarıyla beraberler mi?
Devlet bu zulüm yasalarını değiştirmek için kaç kadın cinayeti daha olmasını bekliyor? Devlet hangi hakla babalara çocuk işkencesi yapıyor?
Sözgelimi, bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse, devlet bu konuda ne diyecektir?
Devlet vergi aldığı vatandaşlarına en iyi kanunları hazırlamak ve bu kanunların sonrasında oluşan durumlarla ilgilenmek zorunda değil midir?
"Bu sözler cinayetleri meşrulaştırıyor" diyen gerizekalılar anlayamıyorlar: Bir baba, kızı ve oğlu söz konusu olduğunda HİÇKİMSEYİ dinlemez."