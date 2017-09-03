Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Tezcan eski eşini ölümle tehdit etti! /03 Eylül 2017 08:33

Fatih Tezcan eski eşini ölümle tehdit etti!

AKP'li Fatih Tezcan bu defa çocuklarını göstermediğini iddia ettiği eski eşini ölümle tehdit etti.

SHABER3.COM


Tezcan Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nı ekleyerek yaptığım paylaşımlarda "Sözgelimi, bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse, devlet bu konuda ne diyecektir?" diye yazdı. Açık ölüm tehdidinin üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen Tezcan hakkında hiç bir işlem yapılmadı.  işte o tweetler:

"Bugün yasal olarak çocuklarımla olma günümken anne 2 oğlumu 1 kızımı kaçırdı. Bilginize.

Bayramlar başta olmak üzere bütün hayatları boyunca babalara bu velayet işkencesini çektiren devlet yetkilileri, çocuklarıyla beraberler mi?

Devlet bu zulüm yasalarını değiştirmek için kaç kadın cinayeti daha olmasını bekliyor? Devlet hangi hakla babalara çocuk işkencesi yapıyor?

Sözgelimi, bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse, devlet bu konuda ne diyecektir?

Devlet vergi aldığı vatandaşlarına en iyi kanunları hazırlamak ve bu kanunların sonrasında oluşan durumlarla ilgilenmek zorunda değil midir?

"Bu sözler cinayetleri meşrulaştırıyor" diyen gerizekalılar anlayamıyorlar: Bir baba, kızı ve oğlu söz konusu olduğunda HİÇKİMSEYİ dinlemez."





<< Önceki Haber Fatih Tezcan eski eşini ölümle tehdit etti! Sonraki Haber >>

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

Sağlam insan kıtlığı...

Sağlam insan kıtlığı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:09:26