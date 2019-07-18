Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim'in cezası onandı /18 Temmuz 2019 20:55

Fatih Terim'in cezası onandı

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın, Fatih Terim'in, Hasan Şaş'ın ve Ümit Davala'nın cezalarını onadı. Terim 3 lig maçında takımının başında olamayacak.

SHABER3.COM

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş hakkındaki kararını açıkladı. Kurul, Fatih Terim’in 3 maçlık, Hasan Şaş’ın ise 8 maçlık cezasını onadığı bildirdi.

Tahkim Kurulu kararına göre Terim ayrıca 7 bin 800 TL’lik para cezasına çarptırılma kararı onandı. Hasan Şaş’ın 3 ayrı eyleminden ötürü toplam 8 maç men ve 31 bin 200 TL’lik, Ümit Davala’nın  1 maç men ve 13 bin TL’lik para cezası da kurul tarafından oybirliği ile onandı.

Galatasaray idarecilerinden Şükrü Hanedar’ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL’lik para cezasının da kurul tarafından onanmasına karar verildi.

Tahkim Kurulu’nun diğer onadığı cezalar ise şöyle:

-Galatasaray taraftarlarının neden olduğu ‘çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı’ 50 bin TL para cezası ve bazı tribünlerde yer alan 18 bloktaki taraftarların kulübün evindeki bir sonraki maça giremeyeceği,

– Galatasaray taraftarlarının neden olduğu ‘saha olayları nedeniyle’ kulübe 40 bin TL para cezası,

– Galatasaray’ın müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 20 bin TL para cezası ile cezalandırılması. 
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