Fatih Terim'den Galatasaray'a 5 yıllık imza

Galatasaray Kulübü, 22'nci lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.





Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen 22'nci lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi.





"5 YILLIK İMZA ATACAĞIZ"





Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türkiye futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5'inci yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.





Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.