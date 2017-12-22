Fatih Terim resmen imzayı attı...

TERİM: ACELE ETMELİYİZ AMA TELAŞLANMAMALIYIZ

Özbek'in ardından söz alan Fatih Terim, "Sayın Başkanımız çok güzel şekilde izah etti. 1-ekonomi, 2-süre konuştuk. Sürenin önce 20 Ocak'a kadar, ardından mayısa kadar bir daha olmak kaydıyla aramızda bir konuşma geçti" dedi.

"Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum" diyen Terim, şöyle devam etti:

"Telaşlanmamalıyız ancak acele etmeliyiz. Daha yapılacak çok iş var. Daha önce elde ettiğimiz başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız. Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim, 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım."



