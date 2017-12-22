Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terim resmen imzayı attı... /22 Aralık 2017 18:16

Fatih Terim resmen imzayı attı...

Galatasaray'la 1.5 yıllık anlaşma imzalayan Fatih Terim, "Galatasaray'ın son durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim. 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Acele etmeliyiz ancak telaşlanmamalıyız" diye konuştu. Terim, görevi devraldığı Tudor'a da teşekkür etti.

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Gatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yerine 1.5 yıllık anlaşma sağlanan Fatih Terim için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

TERİM: ACELE ETMELİYİZ AMA TELAŞLANMAMALIYIZ

Özbek'in ardından söz alan Fatih Terim, "Sayın Başkanımız çok güzel şekilde izah etti. 1-ekonomi, 2-süre konuştuk. Sürenin önce 20 Ocak'a kadar, ardından mayısa kadar bir daha olmak kaydıyla aramızda bir konuşma geçti" dedi.

"Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum" diyen Terim, şöyle devam etti:
"Telaşlanmamalıyız ancak acele etmeliyiz. Daha yapılacak çok iş var. Daha önce elde ettiğimiz başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız. Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim, 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım."

TERİM KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Sportif AŞ, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Fatih Terim'in getirildiğini KAP'a bildirdi.

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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