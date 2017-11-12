Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim' ile Rüştü Reçber kavgasında savcılık karar verdi /12 Kasım 2017 15:08

Fatih Terim' ile Rüştü Reçber kavgasında savcılık karar verdi

Eski milli futbolcu ve köşe yazarı Rüştü Reçber’in, “Fatih Terim’in Alaçatı baskını” başlıklı köşe yazısının ardından Terim’in kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla savcılığa yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı.

Fatih Terim' ile Rüştü Reçber kavgasında savcılık karar verdi

Eski milli futbolcu, köşe yazarı Rüştü Reçber 24 Temmuz 2017 tarihinde, ulusal bir gazetede “Fatih Terim’in Alaçatı baskını” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Reçber, bu köşe yazısı sonrası, eski futbol direktörü Fatih Terim tarafından kendisine tehdit, hakaret ve şantajda bulunulduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

Suç duyurusunu işleme koyan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Terim hakkında soruşturma başlatmış ve “şüpheli” sıfatıyla Terim’in ifadesini almıştı. Soruşturma dosyasındaki incelemelerini tamamlayan savcılık, Terim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

NE YAZMIŞTI ? 
Savcılığın verdiği kararda, Terim’in Reçber’e gönderdiği e-maildeki “Günlük hayatında kullandığın kelime sayısından fazlasını yazılarında kullanabiliyor olmana çok sevindim… Belki de sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamın yok. Sadece bende kalması gereken anıların bulunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Hadi bir de herhangi bir şey yapmadan önce ‘Haddimi aşıyor muyum aşmıyor muyum’ diye bir değil 2-3 kez düşün. Hayat ektiklerini biçtiriyor. Temennim, senin ektiklerinin sana zarar vermemesi ve ben nerede yanlış yaptım dedirtmemesi” ifadelerine yer verdi. 
Şikayet dilekçesi ve Fatih Terim’in soruşturma aşamasında alınan ifadesini dikkate alan savcılık, takipsizlikle sonuçlandırdığı kararında, Terim’in cevap ve eleştiri hakkını kullandığına ve bunların ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna değindi.
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